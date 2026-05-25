[서울데이터랩]비트코인 1억1626만원선 보합…거래대금 상위선 하이퍼리퀴드·지캐시 강세

세줄 요약 비트코인 1억1626만원선 보합, 거래대금 1위 유지

이더리움·솔라나·리플 약세, 비앤비·트론은 견조

하이퍼리퀴드·지캐시 강세, 수이·BCH는 조정

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25일 오후 1시 15분 기준 암호화폐 시장은 대장주 비트코인이 보합권에서 움직이는 가운데, 거래대금 상위 종목별로는 등락이 엇갈리는 흐름을 보였다. 비트코인은 현재 1억 1626만원(7만 6964달러)으로 24시간 기준 0.31% 올랐고, 1시간 기준으로는 -0.038%를 나타냈다. 24시간 거래량은 32조 1207억원으로 집계되며 전체 거래대금 1위를 기록했다.시가총액 2위 이더리움은 315만 9211원(2091달러)으로 24시간 동안 1.33% 하락했다. 거래량은 15조 9551억원으로 비트코인에 이어 두 번째로 많았다. 대형 알트코인 가운데서는 솔라나가 12만 8290원으로 24시간 1.18% 내렸고, 리플도 2032원으로 0.99% 하락했다. 반면 비앤비는 99만 1311원으로 24시간 -0.043%에 그치며 사실상 보합 흐름을 나타냈고, 트론은 550원으로 0.29% 상승했다.거래대금 상위 종목 중에서는 하이퍼리퀴드의 강세가 눈에 띄었다. 하이퍼리퀴드는 9만 3161원으로 24시간 2.82% 상승했고, 최근 1주일 기준으로는 36.03% 급등했다. 지캐시 역시 98만 5514원으로 24시간 2.73%, 1주일 기준 21.61% 올라 강한 탄력을 보였다. 니어프로토콜은 3542원으로 24시간 변동률은 -0.56%였지만, 1주일 기준 상승률은 55.72%에 달했다. 온도 파이낸스는 660원으로 24시간 3.79%, 1주일 기준 28.16% 상승하며 상대적으로 강한 흐름을 이어갔다.반면 일부 종목은 단기 조정을 받았다. 수이는 1543원으로 24시간 3.87% 하락해 낙폭이 상대적으로 컸고, 비트코인 캐시는 52만 1205원으로 2.78% 내렸다. 도지코인은 153원으로 1.02%, 에이다는 363원으로 1.90%, 체인링크는 1만 4181원으로 1.63% 각각 하락했다. 라이트코인과 아발란체도 각각 1.62%, 1.85% 밀리며 약세권에 머물렀다.안전자산 성격이 부각되는 테더 골드는 686만 743원으로 24시간 0.68% 상승했고, 월드코인은 437원으로 3.32% 하락했다. 아스터는 1057원으로 24시간 2.39% 상승하며 비교적 견조한 모습을 보였다. 전반적으로 이날 암호화폐 시장은 비트코인이 제한적인 상승 흐름을 유지하는 가운데, 주요 대형주보다는 개별 알트코인 중심의 차별화 장세가 전개되는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자