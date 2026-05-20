카카오도 파업하나…“5개 법인 투표 찬성” 주가는 ‘4만원’

임금협약 진통 끝에 조정 신청

파업 현실화할 경우 창사 이래 첫 파업

이미지 확대 카카오노조, 임단협 승리 결의대회 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조) 조합원들이 20일 경기도 성남시 판교역 광장에서 ‘2026 임단협 승리 결의대회’를 열고 구호를 외치고 있다. 2026.5.20 연합뉴스

세줄 요약 5개 법인 파업 찬반투표 모두 가결

본사 조정 결렬 시 첫 파업 현실화

파업 우려에 주가 4만원대로 하락

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삼성전자가 성과급을 둘러싼 노사 간 막판 조정이 결렬되면서 총파업이 현실화한 가운데, 카카오도 5개 법인 노조가 파업에 찬성하면서 전운이 감돌고 있다.20일 정보통신기술(ICT)업계에 따르면 전국화섬식품노조 카카오지회(카카오 노조)는 이날 5개 법인(카카오 본사·카카오페이·카카오엔터프라이즈·디케이테크인·엑스엘게임즈)은 각각 파업 찬반 투표를 벌여 모두 찬성으로 가결ㄷ했다.노조 관계자는 “합법적인 쟁의권을 마련한 만큼 향후 투쟁 계획을 공유하겠다”라고 전했다.카카오 노사는 임금협약을 둘러싸고 평행선을 달린 끝에 노조가 지난 7일 경기지방노동위원회에 조정을 신청했다.카카오 본사는 노사 간 상호 합의 하에 조정 기일을 연기했지만, 나머지 4개 법인은 조정이 결렬됐다. 카카오 본사의 2차 조정 기일은 오는 27일 오후 3시다.카카오의 본사 조정까지 최종 결렬될 경우 창사 이래 첫 파업이 현실화될 수 있다.삼성전자에 이어 카카오까지 파업 위기에 놓이면서 카카오 주가는 된서리를 맞고 있다.지난 3거래일간 10% 가까이 하락한 카카오 주가는 이날도 3% 안팎 하락하며 4만원 수준으로 내려앉았다. 카카오페이도 4%대 밀리고 있다.2021년을 전후해 ‘국민주’로 불리다 곤두박질쳤던 카카오 주가는 지난해 이재명 정부 출범 이후 인공지능(AI) 정책 기대감에 훈풍이 불며 7만원대 초반까지 반등했다.그러나 지난 3월 이란 전쟁 이후 하락세에 놓인 데 이어 코스피가 7000에 이어 8000까지 오르는 와중에도 내리막길을 걷고 있다.김소라 기자