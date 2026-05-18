[서울데이터랩]5월 18일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 비트코인·이더리움 동반 하락, 시장 전반 약세

스테이블코인 가격 안정, 거래량은 테더가 우세

트론·하이퍼리퀴드·지캐시 단기 강세

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18일 오후 1시 기준 암호화폐 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 나타냈다. 대장주 비트코인은 1억 1562만 원으로 집계됐고, 24시간 기준 -1.42%, 최근 1주 기준 -4.74%를 기록했다. 시가총액은 2316조 4055억 원, 24시간 거래량은 36조 2595억 원 수준이다. 시가총액 2위 이더리움은 318만 4314원으로 24시간 -2.90%, 1주 -9.11%를 나타내며 비트코인보다 더 큰 조정을 받았다. 이더리움의 시가총액은 384조 3013억 원, 24시간 거래량은 18조 3601억 원으로 집계됐다.스테이블코인인 테더와 유에스디코인은 각각 1503원 수준에서 움직이며 가격 변동이 제한됐다. 테더는 24시간 -0.01%, 유에스디코인은 -0.01%를 기록했고, 시가총액은 각각 285조 4105억 원, 115조 7215억 원이다. 거래량은 테더가 81조 2739억 원으로 상위권 종목 가운데 가장 활발했고, 유에스디코인도 10조 4065억 원을 기록했다. 다이 역시 1503원으로 24시간 -0.01%에 머물며 스테이블코인 특유의 안정적 흐름을 보였다.주요 알트코인도 대체로 약세였다. 비앤비는 96만 7360원으로 24시간 -1.50%, 리플은 2094원으로 -1.36%, 솔라나는 12만 7585원으로 -1.92%를 기록했다. 도지코인은 159원을 기록했고, 에이다는 376원으로 -1.69%, 체인링크는 1만 4297원으로 -2.20%였다. 특히 1주 기준으로는 솔라나 -10.52%, 에이다 -9.49%, 체인링크 -9.64%, 스텔라루멘 -9.79% 등 낙폭이 두드러졌다.반면 일부 종목은 단기 강세를 나타냈다. 트론은 536원으로 24시간 0.79%, 1주 2.08% 상승했고, 캔톤 네트워크는 233원으로 24시간 1.70% 올랐다. 톤코인도 2919원으로 24시간 2.05% 상승했다. 시가총액 10위 하이퍼리퀴드는 6만 8362원으로 24시간 6.62%, 1주 7.56% 급등해 상위 20개 종목 중 가장 강한 흐름을 보였다. 지캐시 역시 79만 6924원으로 24시간 5.13% 상승했다.반대로 낙폭이 큰 종목도 적지 않았다. 비트코인 캐시는 57만 9703원으로 24시간 -7.13%, 최근 1주 -14.92%를 기록해 상위권 가운데 가장 부진했다. 톤코인도 24시간은 상승했지만 최근 1주 기준으로는 -16.37%를 기록해 중기 흐름은 약했다. 모네로는 57만 6816원으로 24시간 -0.94%, 1주 -6.41%를 기록했고, 레오는 1만 5158원으로 24시간 0.42% 상승했지만 거래량은 9억 7473만 원에 그쳐 상대적으로 한산한 모습이었다.종합하면 이날 암호화폐 시가총액 상위 시장은 비트코인과 이더리움을 비롯한 주요 종목이 하락세를 보이는 가운데, 트론·하이퍼리퀴드·지캐시 등 일부 종목만 차별적 강세를 보였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자