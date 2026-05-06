[서울데이터랩]5월 6일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 비트코인 1위 유지, 시총 상위종목 대체로 강세

솔라나·도지코인·하이퍼리퀴드 상승폭 두드러짐

지캐시·톤코인 급등, 프라이버시 코인 강세

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암호화폐 시가총액 상위 종목들이 6일 오후 1시 기준 대체로 강세를 나타냈다. 대장주 비트코인은 시가총액 2383조 4813억원으로 1위를 유지했고, 현재가는 1억 1902만원으로 24시간 기준 0.92% 상승했다. 24시간 거래량은 58조 5103억원으로 집계됐다.시가총액 2위 이더리움은 418조 4763억원, 현재가 346만 7445원을 기록했다. 다만 24시간 등락률은 -0.20%로 상위권 주요 종목 가운데 상대적으로 부진했다. 3위 테더는 276조 4477억원, 4위 리플은 128조 1052억원, 5위 비앤비는 124조 8096억원으로 뒤를 이었다. 리플은 24시간 1.13%, 비앤비는 1.24% 상승했다.스테이블코인인 테더와 유에스디코인, 다이는 각각 1458원 안팎에서 움직이며 가격 변동이 제한됐다. 테더의 24시간 거래량은 193조 8233억원, 유에스디코인은 88조 7843억원으로 나타나 실질적인 유동성 공급 축 역할을 이어갔다.상위 10개 종목에서는 솔라나와 도지코인, 하이퍼리퀴드의 상승폭이 상대적으로 두드러졌다. 솔라나는 12만 7376원으로 24시간 3.08% 올랐고, 도지코인은 168원으로 4.06%, 하이퍼리퀴드는 6만 4382원으로 4.17% 상승했다. 트론도 500원으로 1.23% 오르며 강세 흐름에 동참했다.중위권에서는 변동성이 더 크게 나타났다. 에이다는 384원으로 24시간 4.53% 상승했고, 체인링크도 1만 4374원으로 3.66% 올랐다. 반면 캔톤 네트워크는 216원으로 0.47% 하락해 상위 20개 종목 가운데 드물게 약세를 보였다. 레오 역시 주간 기준으로는 0.28% 내렸다.가장 눈에 띄는 종목은 지캐시와 톤코인이다. 지캐시는 76만 5827원으로 24시간 23.20%, 최근 일주일 56.45% 급등했다. 톤코인도 3027원으로 24시간 19.84%, 일주일 58.51% 상승해 강한 탄력을 보였다. 모네로 역시 59만 4539원으로 일주일 6.75% 올랐고, 프라이버시 관련 종목 전반의 강세 흐름이 일부 반영된 것으로 풀이된다.일주일 기준으로는 도지코인 14.42%, 하이퍼리퀴드 9.33%, 비트코인 6.02%, 에이다 5.99%, 체인링크 5.92% 등 주요 종목이 고르게 상승세를 기록했다. 반면 스텔라루멘은 일주일 기준 0.23%, 캔톤 네트워크는 0.65% 하락했고, 스테이블코인들은 사실상 보합권 움직임을 이어갔다.전반적으로 이날 암호화폐 시장은 비트코인을 중심으로 시가총액 상위 종목이 견조한 흐름을 보인 가운데, 일부 알트코인과 프라이버시 코인의 급등세가 시장 수익률을 끌어올리는 양상이었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자