SK하이닉스, 소캠2 192GB 본격 양산…“AI 메모리 새 기준”

엔비디아 ‘베라 루빈’ 플랫폼 최적화

최신 1c 나노 공정 기반…전력 효율 극대화

“AI 인프라 병목 해결 및 최적 성능 제공”

이미지 확대 SK하이닉스가 10나노급 6세대(1c) LPDDR5X 저전력 D램 기반 차세대 메모리 모듈 규격인 SOCAMM2 192GB(기가바이트) 제품을 본격 양산한다고 20일 밝혔다. SK하이닉스 제공

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SK하이닉스가 10나노급 6세대(1c) LPDDR5X 저전력 D램 기반 차세대 메모리 모듈 규격인 소캠2(SOCAMM2·서버용 저전력 메모리 모듈) 192GB(기가바이트) 제품을 본격 양산한다고 20일 밝혔다.소캠2는 주로 스마트폰 등 모바일 제품에 사용되던 저전력 메모리를 서버 환경에 맞게 변형한 모듈로 차세대 AI 서버 등에 주력으로 활용된다.SK하이닉스는 “1c 나노 공정을 적용한 소캠2 제품은 기존 RDIMM 대비 2배 이상의 대역폭과 75% 이상 개선된 에너지 효율을 실현해 고성능 AI 연산에 최적화된 설루션”이라고 설명했다.RDIMM(Registered Dual In-line Memory Module)은 메모리 모듈 내에 메모리 컨트롤러와 D램 칩 사이에 주소, 명령 신호를 중계하는 부품을 추가한 서버 및 워크스테이션용 D램 모듈이다.이번 소캠2 제품은 엔비디아의 차세대 그래픽처리장치(GPU) 베라 루빈에 최적화돼 설계됐다.이를 통해 수천억개의 파라미터를 보유한 초거대 AI 모델의 학습과 추론 과정에서 발생하는 메모리 병목 현상을 근본적으로 해소함으로써 전체 시스템의 처리 속도를 비약적으로 높이는 데 기여할 것으로 SK하이닉스는 기대했다.SK하이닉스는 “AI 시장이 학습에서 추론 중심으로 본격 전환되면서 대형언어모델(LLM)을 저전력으로 구동할 수 있는 소캠2가 차세대 메모리 설루션으로 주목받고 있다”며 “글로벌 클라우드서비스기업(CSP) 고객 수요에 발맞춰 양산 체제를 조기 안정화했다”고 밝혔다.SK하이닉스 김주선 AI 인프라 사장(CMO·최고마케팅책임자)은 “소캠2 192GB 제품 공급으로 AI 메모리 성능의 새로운 기준을 세웠다”며 “글로벌 AI 고객과 긴밀한 협력을 바탕으로 고객이 가장 신뢰하는 AI 메모리 설루션 기업으로 자리매김하겠다”고 말했다.장진복 기자