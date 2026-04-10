[서울데이터랩]4월 10일 암호화폐 시총 상위종목 동향

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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면 비트코인은 현재 1억 637만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2128조 9955억 원이다. 24시간 등락률은 1.25% 상승했으나, 1시간 등락률은 -0.12%로 단기적으로는 하락세를 보이고 있다. 거래량은 57조 8116억 원이다.이더리움은 현재 323만 6066원에 거래되고 있고, 시가총액은 390조 5644억 원이다. 24시간 등락률은 0.13% 상승했지만, 1시간 등락률은 -0.07%로 소폭 하락했다. 거래량은 26조 111억 원이다.리플은 현재 1986원에 거래되며, 시가총액은 122조 121억 원이다. 24시간 등락률은 0.77% 상승했고, 1시간 등락률은 -0.03%로 하락세를 보이고 있다. 거래량은 3조 6358억 원이다.비앤비는 현재 89만 39원에 거래되고 있으며, 시가총액은 121조 3627억 원이다. 24시간 등락률은 0.12% 상승했고, 1시간 등락률은 변화가 없다. 거래량은 2조 7063억 원이다.한편 솔라나는 12만 2777원에 거래되며, 24시간 등락률은 1.05% 상승했다. 시가총액은 70조 4991억 원이다. 트론은 474원으로 24시간 등락률은 1.01% 상승했으며, 시가총액은 44조 9376억 원이다. 도지코인은 136원에 거래되며, 24시간 등락률은 0.75% 상승했다. 시가총액은 21조 66억 원이다.같은 시각 하이퍼리퀴드는 5만 9532원으로 24시간 등락률은 3.99% 상승했으며, 시가총액은 15조 2374억 원이다. 레오는 1만 4977원으로 24시간 등락률은 -0.04% 하락했다. 시가총액은 13조 7923억 원이다. 에이다는 372원에 거래되며, 24시간 등락률은 1.05% 상승했다. 시가총액은 13조 4587억 원이다.같은 시각 비트코인 캐시는 65만 6418원으로 24시간 등락률은 0.62% 상승했으며, 시가총액은 13조 1408억 원이다. 체인링크는 1만 3208원으로 24시간 등락률은 1.90% 상승했다. 시가총액은 9조 6038억 원이다. 모네로는 51만 4697원에 거래되며, 24시간 등락률은 6.73% 상승했다. 시가총액은 9조 4944억 원이다.같은 시각 지캐시는 54만 1901원으로 24시간 등락률은 14.96% 상승했으며, 시가총액은 9조 68억 원이다. 캔톤 네트워크는 227원에 거래되며, 24시간 등락률은 6.05% 상승했다. 시가총액은 8조 6898억 원이다. 다이는 1479원으로 24시간 등락률이 변동이 없으며, 시가총액은 7조 9404억 원이다. 스텔라루멘은 229원에 거래되며, 24시간 등락률은 -0.62% 하락했다. 시가총액은 7조 5946억 원이다.전반적으로 암호화폐 시장은 상승세를 유지하고 있으나, 단기적인 하락세를 보이는 종목도 있다. 투자자들은 시장의 변동성을 주의 깊게 확인하고 신중한 투자 결정을 내리는 것이 중요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자