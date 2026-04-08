[서울데이터랩]4월 8일 암호화폐 시총 상위종목 동향

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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면 비트코인은 현재 1억 524만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2106조 3438억 원이다. 24시간 등락률은 3.68% 상승했다. 1시간 등락률은 -0.05%로 약간의 하락세를 보이고 있어 단기적으로 상승세가 다소 주춤할 가능성이 있다. 거래량은 69조 9170억 원으로 집계됐다.이더리움은 현재 329만 8453원에 거래 중이며, 시가총액은 398조 942억 원이다. 24시간 동안 6.00% 상승했으며, 1시간 등락률은 -0.02%로 단기적으로는 시장 변화에 따라 변동 가능성이 있다. 거래량은 36조 1833억 원이다.리플은 현재 2022원에 거래되고 있으며, 시가총액은 124조 2217억 원에 달한다. 24시간 등락률은 4.06%로 상승세를 보이고 있지만, 1시간 등락률은 -0.16%로 단기 하락 가능성이 존재한다. 거래량은 4조 1629억 원이다.비앤비는 현재 90만 5359원에 거래되며, 시가총액은 123조 4518억 원이다. 24시간 동안 2.36% 상승했으나, 1시간 등락률은 -0.29%로 단기적으로 하락세를 나타내고 있다. 거래량은 3조 968억 원이다.한편 솔라나는 12만 4774원으로 5.94% 상승했다. 시가총액은 71조 5841억 원이다. 같은 시각 트론은 466원으로 -0.11% 하락했으며, 시가총액은 44조 1759억 원이다. 도지코인은 139원에 거래되며 4.45% 상승했다. 시가총액은 21조 4645억 원이다.하이퍼리퀴드는 5만 6529원으로 5.09% 상승했다. 시가총액은 14조 4773억 원이다. 에이다는 384원으로 6.32% 상승했으며, 시가총액은 13조 8922억 원이다. 같은 시각 레오는 1만 4929원으로 -0.15% 하락했다. 시가총액은 13조 7488억 원이다.비트코인 캐시는 65만 4272원에 거래되며 2.44% 상승했다. 시가총액은 13조 973억 원이다. 체인링크는 1만 3555원으로 4.45% 상승했다. 시가총액은 9조 8562억 원이다. 모네로는 50만 2072원으로 4.05% 상승했으며, 시가총액은 9조 2615억 원이다.캔톤 네트워크는 213원으로 -2.13% 하락했으며, 시가총액은 8조 1697억 원이다. 같은 시각 스텔라루멘은 239원으로 3.94% 상승했다. 시가총액은 7조 9160억 원이다. 마지막으로 지캐시는 47만 202원으로 25.01% 급등했으며, 시가총액은 7조 8135억 원이다.전반적으로 시장은 상승세를 유지하고 있으나, 일부 종목은 단기 하락세를 보이며 변동성이 존재한다. 투자자들은 시장 흐름을 주의 깊게 살펴보고 투자 결정을 신중히 해야 할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자