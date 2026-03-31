[서울데이터랩]3월 31일 암호화폐 시총 상위종목 동향

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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 비트코인은 1억 374만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2075조 8903억 원이다. 비트코인의 24시간 등락률은 0.84% 상승을 기록했으나, 1시간 전과 비교했을 때는 0.38% 하락했다. 거래량은 56조 3141억 원이다.이더리움은 현재 316만 8775원에 거래 중이며, 시가총액은 382조 4439억 원이다. 24시간 동안 1.58% 상승했으며, 1시간 전보다는 0.35% 하락했다. 거래량은 27조 635억 원이다.비앤비는 94만 132원에 거래되고 있으며, 시가총액은 128조 1938억 원이다. 24시간 동안 0.32% 하락했고, 1시간 전보다 0.29% 하락세를 보였다. 거래량은 2조 5521억 원이다.리플은 현재 2032원에 거래 중이며, 시가총액은 124조 7062억 원이다. 24시간 동안 1.89% 하락했으며, 1시간 전보다 0.78% 하락했다. 거래량은 2조 7692억 원이다.한편, 솔라나는 24시간 동안 0.26% 상승하여 12만 8059원에 거래 중이다. 시가총액은 73조 3288억 원이다.같은 시각 트론은 1.22% 하락하여 488원에 거래되고 있으며, 시가총액은 46조 3192억 원이다.도지코인은 0.78% 하락해 140원에 거래 중이며, 시가총액은 23조 7850억 원이다.하이퍼리퀴드는 2.64% 하락하여 5만 7177원에 거래되며, 시가총액은 14조 6524억 원이다.비트코인 캐시는 2.12% 상승하여 71만 4152원에 거래되고 있으며, 시가총액은 14조 2935억 원이다.레오는 0.61% 상승해 1만 4939원에 거래 중이며, 시가총액은 13조 7592억 원이다.에이다는 0.06% 상승해 377원에 거래되고 있으며, 시가총액은 13조 6101억 원이다.체인링크는 1.39% 상승하여 1만 3409원에 거래 중이며, 시가총액은 9조 4949억 원이다.모네로는 0.41% 하락해 50만 4614원에 거래되고 있으며, 시가총액은 9조 3084억 원이다.캔톤 네트워크는 3.06% 하락하여 228원에 거래 중이며, 시가총액은 8조 7395억 원이다.스텔라루멘은 0.57% 상승해 259원에 거래되고 있으며, 시가총액은 8조 5856억 원이다.다이는 0.00% 변동 없이 1532원에 거래 중이며, 시가총액은 8조 2248억 원이다.USD1은 0.02% 상승해 1532원에 거래되고 있으며, 시가총액은 6조 7117억 원이다.전반적인 시장 흐름은 혼조세를 보이고 있으며, 투자자들은 시장 변화에 주의를 기울일 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자