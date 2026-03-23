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[서울데이터랩]3월 23일 암호화폐 시총 상위종목 동향

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정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-03-23 13:13
입력 2026-03-23 13:13
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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면 비트코인은 현재 1억 276만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2055조 5719억 원이다. 24시간 동안 1.83% 하락했고, 1시간 등락률은 -0.25%로 단기적으로 하락세가 지속될 가능성이 있다. 거래량은 42조 881억 원을 기록했다.

이더리움은 309만 7805원에 거래 중이며, 시가총액은 373조 8790억 원이다. 24시간 등락률은 -2.94%로 하락세를 보이고 있으며, 1시간 등락률은 -0.39%로 추가 하락 가능성이 있다. 거래량은 21조 5692억 원이다.

비앤비는 현재 94만 6115원에 거래되고 있으며, 시가총액은 129조 99억 원이다. 24시간 동안 -1.27% 하락했고, 1시간 등락률은 -0.23%로 하락세가 지속되고 있다. 거래량은 2조 3414억 원이다.

리플은 2084원에 거래 중이며, 시가총액은 127조 8963억 원이다. 24시간 동안 -2.64% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.21%로 하락세가 지속될 수 있다. 거래량은 2조 4084억 원이다.

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한편 솔라나는 13만 483원에 거래되며 24시간 동안 -2.47% 하락했다. 시가총액은 74조 6543억 원이다. 같은 시각 트론은 466원에 거래 중이며 24시간 등락률은 0.00%로 변동이 없다. 시가총액은 44조 1832억 원이다.

도지코인은 136원으로 24시간 동안 -1.85% 하락했으며, 시가총액은 23조 1653억 원이다. 같은 시각 하이퍼리퀴드는 5만 7435원에 거래되며 24시간 동안 -2.84% 하락했다. 시가총액은 14조 7451억 원이다.

비트코인 캐시는 70만 7418원에 거래되며 24시간 동안 0.87% 상승했으며, 시가총액은 14조 1561억 원이다. 같은 시각 에이다는 379원으로 24시간 동안 -2.78% 하락했다. 시가총액은 13조 6945억 원이다.

레오는 1만 4048원에 거래되며 24시간 동안 0.76% 상승했다. 시가총액은 12조 9396억 원이다. 같은 시각 모네로는 54만 3280원으로 24시간 동안 5.37% 상승했다. 시가총액은 10조 217억 원이다.

체인링크는 1만 3143원에 거래되며 24시간 동안 -2.30% 하락했다. 시가총액은 9조 3070억 원이다. 같은 시각 캔톤 네트워크는 219원으로 24시간 동안 1.23% 상승했다. 시가총액은 8조 3663억 원이다.

다이는 1509원에 거래되며 24시간 동안 -0.02% 하락했다. 시가총액은 8조 993억 원이다. 같은 시각 스텔라루멘은 236원으로 24시간 동안 -3.69% 하락했다. 시가총액은 7조 8036억 원이다.

전반적으로 시장은 하락세가 우세한 가운데 일부 종목은 상승세를 보이고 있다. 투자자들은 단기 변동성을 고려하여 신중한 투자가 필요하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
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