[서울데이터랩]3월 17일 암호화폐 시총 상위종목 동향

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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면 비트코인은 현재 1억 1101만원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2220조 6941억원이다. 비트코인의 24시간 등락률은 1.03% 상승을 기록했으나 1시간 전 등락률은 -1.05%로 하락세를 보이고 있어 상승세가 지속될지 주목된다.이더리움은 현재 345만 7753원에 거래되며, 시가총액은 417조 3227억원이다. 24시간 동안 3.60% 상승했으나, 1시간 전 등락률은 -1.46%로 하락세를 보이고 있다. 이더리움의 상승세가 이어질지 관심이 쏠린다.리플은 현재가 2299원, 시가총액 140조 7731억원이다. 24시간 동안 5.00% 상승하며 강세를 보이고 있지만, 1시간 전에는 -3.44%의 하락세를 기록했다. 단기적으로 반전 가능성이 엿보인다.비앤비는 100만 8106원에 거래 중이며, 시가총액은 137조 4632억원이다. 24시간 동안 -0.73% 하락했으며, 1시간 전에도 -1.08%의 하락세를 기록 중이다. 비앤비의 약세가 지속될지 주목된다.하이퍼리퀴드는 6만 403원에 거래되며, 24시간 동안 6.97% 상승했다. 같은 시각 시가총액은 15조 5284억원이며, 1시간 전에는 -0.07% 하락하여 단기 하락 가능성이 있다.한편 솔라나는 24시간 동안 0.79% 상승하였으며, 시가총액은 80조 950억원이다. 트론은 0.39% 하락하며 41조 9632억원의 시가총액을 기록하고 있다. 도지코인은 150원에 거래되며 1.04% 상승했다. 같은 시각 에이다는 2.85% 상승해 1조 6234억원의 거래량을 보인다.비트코인 캐시는 70만 8208원에 거래되며 0.44% 상승했다. 레오는 1만 3469원에 거래되며 -0.40% 하락했다. 체인링크는 1.09% 상승하며 거래량이 1조 6335억원을 기록했다.모네로는 2.66% 상승하며 1453억 2369만원의 거래량을 기록했다. 캔톤 네트워크는 1.01% 상승하며 거래량이 206억 2761만원에 달한다. 스텔라루멘은 3.40% 상승하며 2929억 6817만원의 거래량을 기록 중이다. 다이는 0.01% 상승하며 거래량이 3603억 6585만원이다. USD1은 -0.03% 하락하며 거래량이 3조 2389억원이다.전반적으로 가상자산 시장은 상승세를 보이고 있으나, 일부 종목에서는 단기 하락세도 나타나고 있다. 투자자들은 시장 변동성을 주의 깊게 살펴보고 신중한 투자가 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자