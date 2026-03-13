[서울데이터랩]3월 13일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 가상자산 시장에서 비트코인, 이더리움, 비앤비, 리플이 주목받고 있다.우선 비트코인은 현재 1억 634만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2126조 9735억 원이다. 24시간 동안 2.80% 상승했고, 1시간 등락률은 0.36%로 단기 상승세를 유지하고 있다. 거래량은 67조 1758억 원에 달한다.이더리움은 315만 5595원으로 거래 중이며, 시가총액은 380조 8549억 원이다. 24시간 등락률은 4.67%로, 1시간 동안 0.63% 상승해 지속적인 상승세를 보이고 있다. 거래량은 35조 1747억 원이다.비앤비는 98만 5100원에 거래되며, 시가총액은 134조 3265억 원이다. 24시간 동안 2.73% 상승했고, 1시간 등락률은 0.22%로 상승세가 둔화될 가능성이 있다. 거래량은 2조 4841억 원이다.리플의 경우, 현재 2103원에 거래되고 있으며, 시가총액은 128조 7790억 원이다. 24시간 동안 2.77% 상승했으며, 1시간 등락률은 0.76%로 단기 상승세를 이어가고 있다. 거래량은 3조 6702억 원이다.한편, 솔라나는 13만 3646원에 거래되며 5.63% 상승했다. 시가총액은 76조 3276억 원이다. 같은 시각 트론은 431원으로 0.01% 상승했다. 거래량은 6197억 3849만 원이다. 도지코인은 144원으로 4.99% 상승하며, 시가총액은 24조 3803억 원이다.하이퍼리퀴드는 5만 6889원에 거래되고 있으며, 6.36% 상승했다. 거래량은 6037억 7242만 원이다. 에이다는 404원으로 4.73% 상승하며, 거래량은 6928억 6816만 원이다. 비트코인 캐시는 69만 7376원으로 3.22% 상승했다. 거래량은 5054억 2140만 원에 이른다.레오는 1만 3531원으로 -0.11% 하락했다. 거래량은 21억 8343만 원이다. 모네로는 53만 4293원에 거래되며 0.56% 상승했다. 거래량은 1110억 8179만 원이다. 체인링크는 1만 3826원으로 4.64% 상승했다. 거래량은 1조 630억 원이다.캔톤 네트워크는 220원으로 -2.11% 하락하며, 거래량은 3483억 1616만 원이다. 같은 시각 스텔라루멘은 242원으로 3.22% 상승했다. 거래량은 1504억 6420만 원이다.전반적으로 가상자산 시장은 상승세를 보이고 있지만, 일부 종목에서는 하락세가 나타나고 있다. 투자 시에는 시장의 변동성을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자