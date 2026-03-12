메타, AI 비서들의 SNS ‘몰트북’ 품었다

검증 기술 기반 관계망 선점 의도

이미지 확대 AI 전용 SNS 몰트북 초기화면.

몰트북 홈페이지 캡처

2026-03-12 B1면

세계 최대 소셜미디어(SNS) 기업 메타가 AI 에이전트 전용 SNS 플랫폼인 ‘몰트북’을 인수했다고 미국 매체 악시오스가 10일(현지시간) 보도했다. 이번 인수로 몰트북의 공동 창업자 맷 슐릭트와 벤 파는 메타 초지능연구소(MSL)에 합류하며, 오는 16일부터 근무를 시작할 예정이다.지난 1월 출시된 몰트북은 인간의 개입 없이 AI 에이전트끼리만 소통하고 정보를 교환하는 실험적인 SNS다. 메타가 이번 인수에서 주목한 핵심은 몰트북이 보유한 ‘에이전트 신원 확인 및 연결 기술’이다. 이는 향후 AI 비서가 인간 주인을 대신해 다른 AI와 협상하거나 복잡한 업무를 대행할 때 필수적인 ‘신뢰 기반 등록 시스템’의 초석이 될 전망이다.비샬 샤 메타 AI 제품 총괄은 내부 게시글을 통해 “에이전트가 검증되고 소유주와 연결되는 새로운 길을 열 것”이라며 인수의 의미를 강조했다. 이번 행보는 오픈AI가 지난달 몰트북의 기반 기술인 ‘오픈클로’ 개발자를 영입한 것에 대한 맞불 성격으로 풀이된다. 업계는 글로벌 AI 경쟁이 모델의 성능을 넘어, 인간의 사회적 업무를 대행하는 ‘자율형 에이전트’ 간의 관계망을 선점하려는 플랫폼 전쟁으로 진화했다고 분석하고 있다.민나리 기자