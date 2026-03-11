경제 IT·인터넷 [포토] 갤럭시 S26 구매 기다리는 줄 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/IT/2026/03/11/20260311500052 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-11 10:36 입력 2026-03-11 10:36 1/ 5 이미지 확대 삼성전자의 스마트폰 ‘갤럭시 S26 시리즈’가 공식 출시된 11일 서울 서초구 삼성 강남 매장에서 구매자들이 줄을 서 있다. 2026.3.11 연합뉴스 이미지 확대 삼성전자의 스마트폰 ‘갤럭시 S26 시리즈’가 공식 출시된 11일 서울 서초구 삼성 강남 매장에서 구매자들이 줄을 서 있다. 2026.3.11 연합뉴스 이미지 확대 삼성전자의 스마트폰 ‘갤럭시 S26 시리즈’가 공식 출시된 11일 서울 서초구 삼성 강남 매장에서 구매자들이 줄을 서 있다. 2026.3.11 연합뉴스 이미지 확대 삼성전자의 스마트폰 ‘갤럭시 S26 시리즈’가 공식 출시된 11일 서울 서초구 삼성 강남 매장에서 구매자들이 줄을 서 있다. 2026.3.11 연합뉴스 이미지 확대 삼성전자가 3세대 AI폰 ‘갤럭시 S26 시리즈’와 하이파이 사운드 무선 이어폰 ‘갤럭시 버즈4 시리즈’를 11일부터 전 세계 주요 국가에서 출시한다고 밝혔다. 유럽,동남아 소비자들이 갤럭시 S26 시리즈‘를 체험하고 있다. 2026.3.11 삼성전자 제공 삼성전자[005930]의 3세대 인공지능(AI) 스마트폰 ‘갤럭시 S26 시리즈’와 무선 이어폰 ‘갤럭시 버즈4 시리즈’가 11일 한국을 포함한 주요 국가에서 출시된다. 사진은 삼성전자의 스마트폰 ‘갤럭시 S26 시리즈’가 공식 출시된 11일 서울 서초구 삼성 강남 매장에서 구매자들이 줄을 서 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 갤럭시 S26 시리즈는 삼성전자의 몇 세대 AI 스마트폰인가? 2세대 3세대