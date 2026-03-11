메뉴
[포토] 갤럭시 S26 구매 기다리는 줄

수정 2026-03-11 10:36
입력 2026-03-11 10:36
1/ 5


삼성전자[005930]의 3세대 인공지능(AI) 스마트폰 ‘갤럭시 S26 시리즈’와 무선 이어폰 ‘갤럭시 버즈4 시리즈’가 11일 한국을 포함한 주요 국가에서 출시된다.



사진은 삼성전자의 스마트폰 ‘갤럭시 S26 시리즈’가 공식 출시된 11일 서울 서초구 삼성 강남 매장에서 구매자들이 줄을 서 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
