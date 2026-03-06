오픈AI, 새 AI모델 GPT-5.4 공개

전문업무 수행…추론·코딩 모델 통합

컴퓨터 제어 에이전트 기능 첫 탑재

오픈AI가 6일 전문적인 업무 수행을 위한 인공지능(AI) 모델 ‘GPT-5.4’를 공개했다.이 모델은 이전에 영역별로 ‘GPT-5.2 사고(Thinking)’와 ‘GPT-5.3-코덱스’ 등으로 나뉘어 있던 모델을 하나로 통합한 것이 특징이다. 추론이 필요한 지식 업무와 코딩 기능을 통합했다.또 이용자의 컴퓨터를 직접 조작해 여러 애플리케이션을 넘나들며 복잡한 작업을 수행할 수 있는 ‘컴퓨터 제어’ 에이전트 기능도 자사 범용 모델 가운데 처음으로 탑재했다.한 번에 처리할 수 있는 데이터양은 최대 100만 토큰(AI 모델의 입출력 단위)으로 늘어났다. 이로써 AI 에이전트가 긴 안목의 계획을 수립하고 실행할 수 있게 됐다.GPT-5.4 프로 모델은 44개 직종의 지식 업무 수행 능력을 평가하는 GDPval 성능지표(벤치마크)에서 83%를 기록해 71% 수준이었던 전작을 뛰어넘었다.또 정보검색 능력을 측정하는 ‘브라우즈컴프’ 지표에서도 89.3%로 경쟁작인 구글 제미나이3.1 프로(85.9%)나 앤트로픽 클로드 오퍼스 4.6(84%)보다 점수가 높았다.오픈AI는 “GPT-5.4를 통해 기업과 전문가들이 복잡한 업무를 더 빠르고 정확하게 수행하고, AI 에이전트를 활용한 새로운 업무 방식이 확산될 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.장진복 기자