[서울데이터랩]3월 6일 암호화폐 시총 상위종목 동향

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 458만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2091조 5736억 원이다. 24시간 동안 -1.93%의 등락률을 기록했으며, 1시간 등락률은 -0.21%로 최근 하락세가 지속되고 있다. 거래량은 73조 6022억 원이다. 이더리움은 306만 3001원에 거래 중이며, 시가총액은 369조 6800억 원이다. 24시간 등락률은 -1.87%이며, 1시간 등락률은 -0.05%로 하락세가 다소 완화되는 모양새다. 거래량은 31조 8772억 원으로 나타났다. 비앤비는 현재 95만 5493원에 거래되고 있으며, 시가총액은 130조 2897억 원이다. 24시간 동안 -0.76%의 등락률을 보였고, 1시간 등락률은 -0.05%로 하락세가 이어지고 있다. 거래량은 2조 2842억 원이다.한편, 리플은 2066원으로 -1.09% 하락했다. 시가총액은 126조 4156억 원이다. 솔라나는 13만 6원으로 -1.89% 하락하며 시가총액 74조 951억 원을 기록했다. 트론은 419원으로 0.15% 상승해 시가총액 39조 7775억 원을 나타냈다. 도지코인은 138원으로 -2.60% 하락했다. 시가총액은 21조 1552억 원이다. 에이다는 397원으로 -1.47% 하락하며 시가총액 14조 3508억 원을 기록했다.같은 시각, 비트코인 캐시는 67만 7443원으로 0.01% 상승했다. 거래량은 4856억 5941만 원이다. 레오는 1만 3309원으로 -0.08% 하락했다. 거래량은 34억 3577만 원이다. 하이퍼리퀴드는 4만 5053원에 거래 중이며, -2.90% 하락했다. 거래량은 3343억 6251만 원이다. 모네로는 53만 5636원으로 1.07% 상승했다. 거래량은 1850억 4186만 원이다.한편, 체인링크는 1만 3607원으로 -0.22% 하락했다. 거래량은 1조 1398억 원이다. 캔톤 네트워크는 231원으로 1.26% 상승했다. 거래량은 647억 8713만 원이다. 다이는 1471원으로 0.01% 상승했다. 거래량은 1861억 6181만 원이다. 스텔라루멘은 233원으로 0.24% 상승했다. 거래량은 1748억 15만 원을 기록했다.전반적인 시장 흐름은 여전히 변동성이 크며, 투자자들은 신중한 접근이 필요하다. 특히, 최근 하락세를 보이는 종목들이 많아 시장의 흐름을 면밀히 관찰할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자