[서울데이터랩]3월 3일 암호화폐 시총 상위종목 동향

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 현재 1억 5만원에 거래되고 있으며 시가총액은 2000조 7362억원이다. 24시간 동안 2.2% 상승했으나 1시간 전과 비교해 0.2% 하락했다. 거래량은 80조 8235억원이다. 비트코인의 24시간 등락률과 단기 하락세를 고려할 때 상승세가 지속될지는 불확실해 보인다.이더리움은 294만 99원에 거래되고 있으며 시가총액은 354조 8470억원이다. 24시간 동안 1.8% 상승했으나 1시간 전과 비교해 0.3% 하락했다. 거래량은 38조 1086억원이다. 이더리움 역시 단기 하락세가 관찰되며 상승세가 주춤할 가능성이 있다.비앤비는 93만 265원에 거래 중이며 시가총액은 126조 8497억원이다. 24시간 동안 1.7% 상승했으나 1시간 전과 비교해 0.03% 하락했다. 거래량은 2조 8589억원이다. 비앤비는 단기적으로도 약세를 보이고 있는 상황이다.한편 솔라나는 12만 6364원으로 1.7% 상승했다. 시가총액은 71조 9829억원이다. 트론은 414원으로 0.6% 상승했다. 거래량은 6550억 3790만원이다. 도지코인은 135원으로 0.8% 하락했으며 시가총액은 22조 8993억원이다.같은 시각 에이다는 400원으로 1.3% 하락했다. 거래량은 8992억 4781만원이다. 비트코인 캐시는 65만 73원으로 1.4% 하락했다. 거래량은 5905억 3154만원이다. 하이퍼리퀴드는 4만 8265원으로 2.8% 상승했다. 거래량은 5651억 8495만원이다.한편 레오는 1만 3260원으로 1.7% 하락했다. 시가총액은 12조 2159억원이다. 모네로는 50만 3176원으로 1.0% 하락했다. 거래량은 1374억 2241만원이다. 체인링크는 1만 3010원으로 0.6% 상승했다. 거래량은 1조 2484억원이다.같은 시각 캔톤 네트워크는 233원으로 1.2% 상승했다. 거래량은 240억 1689만원이다. 다이는 1463원으로 0.01% 하락했다. 거래량은 2320억 2869만원이다. 스텔라루멘은 224원으로 2.0% 하락했다. 거래량은 1856억 8689만원이다.전반적으로 가상자산 시장은 일부 종목의 상승세에도 불구하고 단기적으로 하락세를 보이는 종목들이 다수 존재한다. 투자자들은 이러한 변동성을 주의 깊게 살피며 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자