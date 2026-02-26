[서울데이터랩]2월 26일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 9710만 542원에 거래되고 있으며, 시가총액은 1941조 5186억 원이다. 24시간 동안 4.26% 상승했으며, 1시간 동안 0.15% 하락했다. 거래량은 73조 2329억 원에 달한다. 이러한 흐름을 볼 때, 단기적으로 조정 가능성이 있으나 상승세가 유지되고 있다.이더리움은 현재 292만 6448원으로 거래되고 있으며, 시가총액은 353조 1997억 원이다. 24시간 동안 7.81% 상승했으며, 1시간 동안 0.01% 상승했다. 거래량은 38조 2451억 원으로, 이더리움의 상승세는 지속될 가능성이 높다.리플은 2055원에 거래되고 있으며, 시가총액은 125조 4037억 원이다. 24시간 동안 5.36% 상승했으며, 1시간 동안 0.43% 상승했다. 거래량은 5조 8908억 원으로, 상승세가 이어지고 있다.비앤비는 89만 4335원에 거래되고 있으며, 시가총액은 121조 9505억 원이다. 24시간 동안 5.71% 상승했으며, 1시간 동안 0.03% 하락했다. 거래량은 3조 7409억 원으로, 상승세가 유지되고 있으나 단기 조정이 예상된다.한편, 솔라나는 12만 5316원에 거래되며 7.71% 상승했다. 시가총액은 71조 2737억 원이다. 같은 시각 트론은 406원으로 0.21% 하락했으며, 시가총액은 38조 5038억 원이다. 도지코인은 143원에 거래되며 8.76% 상승했다. 시가총액은 24조 2690억 원이다. 에이다는 420원으로 10.99% 상승하며, 시가총액은 15조 1757억 원에 달한다.한편, 비트코인 캐시는 71만 3564원에 거래되며 0.41% 상승했다. 시가총액은 14조 2712억 원이다. 레오는 1만 2508원으로 1.16% 상승했다. 시가총액은 11조 5244억 원이다. 하이퍼리퀴드는 3만 9937원에 거래되며 3.56% 상승했다. 시가총액은 10조 3240억 원이다.같은 시각, 캔톤 네트워크는 249원에 거래되며 8.92% 상승했다. 시가총액은 9조 4219억 원이다. 체인링크는 1만 3145원으로 8.53% 상승했다. 시가총액은 9조 3086억 원이다. 모네로는 49만 5731원에 거래되며 6.57% 상승했다. 시가총액은 9조 1446억 원이다.스텔라루멘은 232원에 거래되며 6.70% 상승했다. 시가총액은 7조 6624억 원이다. 다이는 1423원에 거래되며 0.01% 하락했다. 시가총액은 7조 6396억 원이다. USD1은 1423원으로 0.03% 하락하며, 시가총액은 6조 6952억 원이다.전반적으로 가상자산 시장은 상승세를 보이고 있으며, 특히 에이다와 도지코인, 이더리움 등 주요 종목들이 두드러진 상승을 보이고 있다. 그러나 단기적으로 변동성이 클 수 있으므로 투자 시 주의가 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자