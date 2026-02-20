[서울데이터랩]2월 20일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 비트코인은 9755만 25원에 거래되고 있으며, 시가총액은 1950조 2323억 원이다. 24시간 등락률은 0.64%로 나타났으며, 1시간 등락률은 0.13%로 소폭 상승세를 보이고 있다. 거래량은 45조 8623억 원이다.이더리움은 현재 283만 1084원에 거래되며, 시가총액은 341조 6903억 원이다. 24시간 등락률은 -0.89%로 하락세를 보였으나, 1시간 등락률이 0.23%로 나타나 반등 가능성을 시사하고 있다. 거래량은 25조 5038억 원이다.리플은 2045원에 거래 중이며, 시가총액은 124조 7870억 원이다. 24시간 등락률은 -1.18%로 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.52%로 추가 하락의 가능성이 있다. 거래량은 3조 4186억 원이다.비앤비는 88만 62원에 거래되고 있으며, 시가총액은 120조 44억 원이다. 24시간 등락률은 0.01%로 거의 변동이 없으며, 1시간 등락률은 0.12%로 소폭 상승 중이다. 거래량은 2조 818억 원이다.한편, 솔라나는 12만 247원으로 24시간 등락률은 1.59% 상승했다. 시가총액은 68조 3439억 원이다. 같은 시각 트론은 410원으로 24시간 동안 1.17% 상승하며 거래량은 9132억 2125만 원을 기록하고 있다.도지코인은 142원으로 0.02% 상승했으며, 시가총액은 24조 1265억 원이다. 같은 시각 비트코인 캐시는 81만 2341원으로 0.70% 상승했다. 에이다는 396원으로 0.45% 하락했으며, 거래량은 4922억 9794만 원이다.레오는 1만 2606원으로 0.72% 상승했으며, 시가총액은 11조 6145억 원이다. 하이퍼리퀴드는 4만 2692원으로 2.50% 상승했고, 거래량은 2825억 9268만 원에 이른다. 모네로는 47만 8767원으로 1.45% 상승했다.체인링크는 1만 2464원으로 0.64% 하락했으며, 거래량은 7559억 1246만 원이다. 캔톤 네트워크는 229원으로 2.48% 하락했으며, 시가총액은 8조 6711억 원이다. 다이는 1448원으로 0.02% 하락했다.스텔라루멘은 231원으로 1.07% 하락했으며, 시가총액은 7조 6141억 원이다. USD1은 1447원으로 0.06% 하락했다.전반적으로 시장은 혼조세를 보이고 있으며, 투자자들은 변동성에 유의해야 할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자