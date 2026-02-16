‘이 모자’ 쓰면 탈모 치료된다고?…“탈모 원인 92% 억제” 뭐길래

KAIST, 모자처럼 쓰는 탈모 예방 OLED 개발

이미지 확대 탈모 자료사진. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 아이클릭아트

이미지 확대 KAIST가 개발한 탈모 예방 OLED 기술 개념도. KAIST 제공

앞으로 딱딱하고 무거운 ‘헬멧형’ 탈모 치료기를 벗을 수 있게 될지도 모른다. 국내 연구진은 모자처럼 가볍게 착용할 수 있는 유기발광다이오드(OLED) 기반 탈모 치료기기를 개발했다.한국과학기술원(KAIST)은 최근 전기및전자공학부 최경철 교수 연구팀이 특수 OLED 기반 탈모 치료 기술을 개발했다고 밝혔다.연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈’에 지난 10일 온라인 게재됐다.그동안 탈모 치료는 약물 중심으로 진행돼 왔다. 그러나 장기 사용 시 부작용 우려가 제기되면서 상대적으로 안전한 광치료가 대안으로 주목받아 왔다.기존 탈모 치료용 기기들은 헬멧형 구조로 제작돼 휴대성이 떨어지고, 발광다이오드(LED)나 레이저 기반 점광원(작은 점에서 빛을 냄) 방식을 사용해 두피 전체에 빛을 고르게 전달하는 데 한계가 있었다.연구팀은 이 같은 문제를 해결하기 위해 넓은 면 전체에서 고르게 빛을 방출하는 면 발광 OLED를 탈모 치료에 적용했다.특히 근적외선(NIR) OLED를 직물 기반 소재로 구현해 모자 안쪽에 두르고, 두피 굴곡에 맞춰 광원이 자연스럽게 밀착되도록 설계해 광 자극이 두피 전반에 균일하게 전달될 수 있도록 했다.연구팀은 또 모발 성장을 조절하는 핵심 세포로 꼽히는 모유두세포 활성에 최적인 730~740㎚ 대역의 근적외선만을 선택적으로 방출하는 맞춤형 OLED를 구현했다. 모유두세포 실험을 통해 검증한 결과, 대조군 대비 약 92% 수준의 세포 노화 억제 효과가 확인됐다.다만 이번 실험은 세포 수준에서 이뤄진 것으로, 아직 동물 실험이나 사람 대상 임상 단계에는 이르지 않았다.최경철 교수는 “얇고 유연해 두피 곡면에 밀착할 수 있는 OLED는 두피 전체에 균일한 빛 자극을 전달할 수 있다는 장점이 있다”며 “향후 전임상 연구를 통해 안전성과 효과를 검증하고, 실제 치료로 이어질 수 있는 가능성을 단계적으로 확인할 계획”이라고 말했다.윤예림 기자