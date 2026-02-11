네이버 최수연 대표 포함 C레벨 6명, 자사주 7억원 매수

최수연 대표, 2억원 규모 786주 자사주 매수
네이버 “새 사업모델 발굴 및 사회적 책임 강화”
네이버는 최수연 대표를 포함한 C레벨 6명이 7억원 규모의 자사 주식을 지난 9일 장내 매수했다고 11일 공시했다.
최 대표는 2억여원 규모로 총 786주의 자사 주식을 매수했다. 김광현 최고데이터·콘텐츠책임자(CDO), 김범준 최고운영책임자(COO), 김희철 최고재무책임자(CFO), 유봉석 최고책임경영책임자(CRO), 황순배 최고인사책임자(CHRO) 등 C레벨 인사들도 각각 약 1억원 상당의 네이버 주식을 매수했다.
최 대표는 취임 이후 책임 경영을 이어가며 지속적으로 자사 주식을 매수하고 있다. 이번 매수를 포함하면 그는 취임 이후 약 7억원 규모의 자사 주식을 사들였다. 주식 보상 수량까지 포함해 총 1만 1874주를 보유하고 있다.
한편 네이버는 최근 2025년 4분기 실적 발표에서 자사주 매입 후 소각, 현금 배당 등 3개년 간의 새로운 주주환원 정책을 발표했다. 지난 2월 1일 새로운 C레벨 리더십 체계를 개편한 네이버는 AI 에이전트, 피지컬 AI, 웹3 등 급변하는 글로벌 환경에 대응하고 새로운 사업 모델 발굴과 함께 사회적 책임도 더욱 강화한다는 방침이다.
장진복 기자
