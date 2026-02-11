10살 때 엄마 카드로 100달러 주고 산 ‘이것’… 22년 뒤 1000억원에 팔려

이미지 확대 신용카드 자료 이미지. 아이클릭아트

이미지 확대 AI닷컴(AI.com) 로고.

이미지 확대 ‘AI.com’ 도메인을 판 말레이시아의 IT 기업가 아르시안 이스마일. 페이스북 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

1993년 말레이시아에 사는 10살 소년 아르시안 이스마일은 컴퓨터와 인터넷에 관심이 많은 아이였다.그는 돈을 내면 인터넷 주소, 즉 도메인을 소유할 수 있다는 사실에 흥미가 생겼다.이스마일은 어머니의 신용카드로 몰래 도메인 하나를 사들였다. 당시 그의 어머니는 도메인이 뭔지 전혀 몰랐고, 신용카드 명세서에 본인이 쓰지 않은 돈이 빠져나가 놀랐다고 한다.그가 소유했던 도메인은 지난해 4월 7000만 달러(약 1020억원)에 팔렸다.바로 ‘AI닷컴’(AI.com)이다.10일(현지시간) 데일리 익스프레스와 크립토폴리탄 등에 따르면 AI.com 도메인을 인수한 것은 크리스 마잘렉 크립토닷컴 최고경영자(CEO)다.중개업체 ‘겟유어도메인’에 따르면 이번 거래는 지금까지 공개된 도메인 매매 사례 중 최고 금액이다.기존 최고 기록은 2010년 거래된 ‘CarInsurance.com’(4970만 달러)였으며, ‘VacationRentals.com’(3500만 달러), ‘Voice.com’·‘PrivateJet.com’(각 3000만 달러), ‘360.com’(1700만 달러), ‘Sex.com’(1300만 달러) 등이 뒤를 이었다.이번 도메인 매입 대금 전액은 가상화폐로 지불됐다.마잘렉 CEO는 “10∼20년 장기적인 관점으로 보면 (AI는) 우리 시대 최고의 기술적 물결 중 하나가 될 것이라고 생각했다”며 “그래서 좋은 투자가 될 거라고 봤다”고 밝혔다.그는 자신이 보유한 다른 도메인인 크립토닷컴(Crypto.com)을 함께 언급하면서 “한 사람이 이렇게 중요한 카테고리를 대표하는 도메인 둘을 보유할 수 있다는 점이 흥미롭다”고 덧붙였다.마잘렉 CEO는 AI닷컴을 통해 인간을 대신해 메시지 전송이나 주식 거래 등을 수행하는 AI 에이전트 서비스를 출시할 계획이다.이스마일은 인공지능(AI)의 시대가 열릴 것을 예견하고 도메인을 선점했던 것일까. 어릴 때부터 도메인을 사들일 정도로 컴퓨터와 인터넷에 관심이 많았던 소년은 10대 시절부터 인터넷 관련 프로젝트에 참여했고, 프렌드스터 같은 초창기 소셜미디어 플랫폼 개발에도 기여했을 만큼 IT 전문가의 길을 걸어왔다. 그는 2013년 창업에도 뛰어들어 현재 ‘1337 Tech’라는 IT 기업을 경영하고 있다.그러나 10살 때 ‘AI.com’ 도메인을 사들였을 때 그는 인공지능에 대해 거의 알지 못했다. 단지 ‘A’와 ‘I’가 그의 이름 ‘아르시안 이스마일’의 약자라는 이유만으로 그 도메인을 샀다고 고백했다.이스마일로부터 도메인을 사들인 마잘렉 CEO는 2016년 이미 포화 상태로 판단됐던 가상화폐 거래소 시장에 크립토닷컴으로 뛰어들어 연 매출 15억 달러 규모로 성장시킨 인물이다. 2021년에는 미국 프로농구 구단 로스앤젤레스(LA) 레이커스 등의 홈구장 ‘스테이플스 센터’의 명명권을 7억 달러(약 1조원)에 사들여 ‘크립토닷컴 아레나’로 개칭하기도 했다.‘AI.com’ 도메인은 2025년 3월 처음 매물로 나왔을 때 판매 호가가 1억 달러로 책정됐던 것으로 전해졌다.신진호 기자