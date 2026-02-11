메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[서울데이터랩]2월 11일 암호화폐 시총 상위종목 동향

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-02-11 13:46
입력 2026-02-11 13:46
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 9928만 478원으로 거래되고 있으며, 시가총액은 1984조 3629억 원에 달하고 있다. 24시간 동안 -1.74% 하락하였으며, 1시간 등락률은 -0.57%로 단기적으로 하락세가 지속되고 있다. 거래량은 58조 6564억 원을 기록하고 있다.

이더리움의 현재가는 292만 2157원이며, 시가총액은 352조 6827억 원이다. 24시간 동안 -2.64% 하락하였고, 1시간 등락률은 -0.44%로 역시 하락세가 이어지고 있다. 거래량은 33조 1225억 원이다.

리플은 2044원에 거래되고 있으며, 시가총액은 124조 5341억 원이다. 24시간 동안 -1.98% 하락하였고, 1시간 등락률은 -0.34%로 하락세가 지속 중이다. 거래량은 3조 5296억 원을 기록하고 있다.

비앤비는 현재 89만 8548원으로 거래되며, 시가총액은 122조 5256억 원이다. 24시간 동안 -2.42% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.42%로 하락세가 지속된다. 거래량은 2조 5331억 원이다.

이미지 확대


전반적으로 가상자산 시장은 하락세를 보이고 있으며, 단기적인 변동성에 주의하여 투자에 신중을 기할 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
24시간 등락률에서 가장 큰 하락률을 보인 가상자산은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기