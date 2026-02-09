[서울데이터랩]2월 9일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 447만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2088조 1385억 원이다. 24시간 동안 3.12% 상승하였고, 1시간 등락률은 0.88%로 단기 상승세가 지속될 가능성을 보이고 있다. 비트코인의 거래량은 61조 8417억 원에 달한다.이더리움은 현재 307만 3902원에 거래되며, 시가총액은 370조 9973억 원이다. 24시간 동안 0.90% 상승하였으며, 1시간 등락률은 0.62%로 나타났다. 거래량은 30조 9845억 원을 기록하고 있다.리플은 현재 2128원에 거래되고 있으며, 시가총액은 129조 6802억 원이다. 24시간 동안 2.57% 상승했으며, 1시간 등락률은 0.47%로 추가 상승 가능성이 엿보인다. 거래량은 4조 3262억 원이다.한편, 비앤비는 현재 94만 5342원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 0.13% 상승했다. 시가총액은 128조 9065억 원이다. 같은 시각 솔라나는 12만 8570원에 거래되며, 24시간 동안 1.01% 상승했다. 거래량은 4조 8984억 원이다.트론은 현재 409원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 0.76% 상승했다. 거래량은 7724억 2190만 원이다. 같은 시각 도지코인은 142원에 거래되며, 24시간 동안 0.08% 상승했다. 거래량은 1조 3053억 원이다.비트코인 캐시는 77만 6593원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 1.88% 상승했다. 거래량은 6697억 3872만 원이다. 에이다는 400원에 거래되며, 24시간 동안 1.33% 상승했다. 거래량은 1조 1993억 원이다.하이퍼리퀴드는 현재 4만 8662원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 6.11% 상승했다. 거래량은 4941억 675만 원이다. 레오는 1만 2307원에 거래되며, 24시간 동안 6.84% 상승했다. 거래량은 20억 199만 원이다.캔톤 네트워크는 248원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 0.03% 하락했다. 거래량은 224억 3956만 원이다. 같은 시각 체인링크는 1만 3021원에 거래되며, 24시간 동안 0.47% 상승했다. 거래량은 8649억 4647만 원이다.모네로는 48만 8552원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 2.02% 상승했다. 거래량은 1318억 3578만 원이다. 다이는 1466원에 거래되며, 24시간 동안 변동이 없었다. 거래량은 1852억 5287만 원이다.스텔라루멘은 239원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 1.84% 상승했다. 거래량은 1488억 5370만 원이다. USD1은 1467원에 거래되며, 24시간 동안 변동이 없었다. 거래량은 1조 8392억 원이다.전반적인 시장 흐름은 비트코인과 이더리움을 중심으로 소폭 상승세를 보이고 있으며, 일부 종목은 높은 상승률을 기록하고 있다. 그러나 투자 시 변동성에 주의가 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자정연호 기자