[서울데이터랩]2월 3일 암호화폐 시총 상위종목 동향

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 1410만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2280조 654억 원이다. 24시간 등락률은 3.47% 상승했고, 1시간 등락률은 1.07%를 기록하여 상승세가 지속되고 있음을 보여준다. 거래량은 95조 5549억 원에 달한다.이더리움은 338만 9742원에 거래되며, 시가총액은 409조 1203억 원이다. 24시간 동안 4.60% 상승했으며, 1시간 등락률은 1.60%로 나타나 단기 상승세를 유지하고 있다. 거래량은 60조 3670억 원이다.비앤비는 111만 7118원에 거래되고 있으며, 시가총액은 152조 3301억 원이다. 24시간 동안 2.79% 상승했으며, 1시간 등락률은 0.81%로, 상승세가 다소 둔화될 가능성이 있다. 거래량은 3조 8603억 원이다.리플은 2332원에 거래 중이며, 시가총액은 141조 9576억 원이다. 24시간 동안 2.05% 상승했고, 1시간 등락률은 1.06%로 나타나, 상승세가 유지되고 있다. 거래량은 6조 2975억 원에 이른다.한편, 솔라나는 4.26% 상승하며 15만 784원에 거래되고 있다. 시가총액은 85조 4085억 원이다. 같은 시각, 도지코인은 4.33% 상승하여 155원에 거래 중이다. 시가총액은 26조 2244억 원이다. 하이퍼리퀴드는 18.64% 급등하며 5만 4878원에 거래되며 시가총액은 16조 5771억 원이다.같은 시각, 에이다는 4.46% 상승하여 432원에 거래 중이며, 시가총액은 15조 5853억 원이다. 비트코인 캐시는 4.59% 상승하며 77만 941원에 거래되고 있으며, 시가총액은 15조 4107억 원이다. 체인링크는 4.05% 상승하여 1만 4117원에 거래되며, 시가총액은 9조 9964억 원이다.한편, 모네로는 6.41% 하락하며 54만 5782원에 거래되고 있으며, 시가총액은 10조 679억 원이다. 레오는 0.99% 하락하여 1만 2480원에 거래 중이며, 시가총액은 11조 5028억 원이다. 캔톤 네트워크는 2.67% 상승하여 274원에 거래되고 있으며, 시가총액은 10조 3146억 원이다.같은 시각, 스텔라루멘은 2.51% 상승하며 257원에 거래되고 있으며, 시가총액은 8조 3876억 원이다. 다이는 0.03% 상승하여 1447원에 거래 중이며, 시가총액은 7조 7673억 원이다. USD1은 0.15% 상승하여 1447원에 거래되고 있으며, 시가총액은 7조 3304억 원이다.전반적인 시장 흐름을 살펴보면, 주요 가상자산들이 상승세를 보이고 있으나, 일부 자산에서는 하락세도 나타나고 있다. 투자 시에는 변동성이 큰 시장 상황을 고려해 신중한 판단이 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자정연호 기자