전 세계 35%, ‘소버린 AI’ 전환

보안 필요성에 내년 7배로 급증

2026-02-03 B1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

디지털 주권 확보를 위해 ‘소버린 인공지능(AI)’를 활용하는 국가가 내년까지 현재의 7배 수준으로 급증할 것이라는 전망이 나왔다.가트너는 2일 전 세계 국가의 35%가 지정학적 이유와 보안 압력 등으로 자국 중심의 AI 모델 구축에 나설 것이라고 밝혔다. 이는 현재 5% 수준인 소버린 AI 활용 비중이 불과 1년 만에 폭발적으로 성장할 것이라는 의미다.이런 흐름은 해외 모델에 대한 지나친 의존이 서비스 중단이나 정책 변화 시 국가적 리스크로 직결될 수 있다는 우려에서 비롯됐다. 특히 국방, 의료, 금융 등 국가 자산으로 취급되는 데이터의 해외 반출 통제 요구가 커지면서 자국 인프라와 데이터를 결합한 독자 모델의 필요성이 부각됐다. 비영어권 국가의 경우 지역의 법과 문화, 규제를 반영한 로컬 AI가 공공 서비스 분야에서 글로벌 범용 모델보다 우수한 성과를 내는 점도 영향을 미쳤다.우리나라 역시 기술 주권을 지키기 위한 ‘국가대표 AI’ 개발 경쟁이 치열하다. 현재 LG AI연구원, SK텔레콤, 업스테이지 등이 과학기술정보통신부의 독자 AI 파운데이션 모델 사업 1차 평가를 통과하며 주도권 다툼을 벌이고 있다. 자국 데이터를 자산화하고 보안을 강화하는 소버린 AI 확보는 국가의 생존을 결정짓는 핵심 과제가 될 전망이다.민나리 기자