[서울데이터랩]비트코인 급락…2월 2일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-02-02 13:10
입력 2026-02-02 13:10
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 주요 가상자산들이 하락세를 보이고 있다.

비트코인은 현재 1억 1110만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2220조 1122억 원이다. 24시간 등락률은 -3.34%로 하락세를 기록했으며, 1시간 등락률은 -0.38%로 하락세가 계속되고 있다. 거래량은 89조 148억 원이다.

이더리움은 현재 326만 5013원에 거래되고 있으며, 시가총액은 394조 666억 원이다. 24시간 등락률은 -8.34%로 큰 하락폭을 보였고, 1시간 등락률은 -0.98%로 하락세가 지속되고 있다. 거래량은 67조 4993억 원이다.

비앤비는 현재 109만 5011원에 거래되고 있으며, 시가총액은 149조 3157억 원이다. 24시간 등락률은 -4.04%로 하락했으며, 1시간 등락률은 -1.13%로 하락세가 유지되고 있다. 거래량은 5조 977억 원이다.

리플은 현재 2303원에 거래되고 있으며, 시가총액은 140조 1524억 원이다. 24시간 등락률은 -5.18%로 하락세를 보였으며, 1시간 등락률은 -0.52%로 하락세가 이어지고 있다. 거래량은 6조 4806억 원이다.

이미지 확대


한편, 솔라나는 14만 5717원에 거래되며 24시간 등락률 -4.68%를 기록했다. 거래량은 9조 3662억 원이다. 같은 시각 트론은 412원에 거래되며 24시간 등락률 -1.04%를 보였다. 거래량은 1조 1356억 원이다. 도지코인은 150원에 거래되며 24시간 등락률 -1.72%를 기록했고, 거래량은 2조 5240억 원이다.

에이다는 417원에 거래되며 24시간 등락률 -3.24%를 보였다. 거래량은 1조 2366억 원이다. 같은 시각 비트코인 캐시는 74만 2663원에 거래되며 24시간 등락률 -1.55%를 기록했다. 거래량은 1조 1108억 원이다. 하이퍼리퀴드는 4만 6605원에 거래되며 24시간 등락률 1.56%를 기록했다. 거래량은 9790억 8565만 원이다.

레오는 1만 2700원에 거래되며 24시간 등락률 0.28%를 기록했다. 거래량은 69억 2597만 원이다. 같은 시각 모네로는 58만 7548원에 거래되며 24시간 등락률 -11.34%를 보였다. 거래량은 1892억 7894만 원이다. 캔톤 네트워크는 268원에 거래되며 24시간 등락률 2.99%를 기록했다. 거래량은 454억 4935만 원이다.

체인링크는 1만 3670원에 거래되며 24시간 등락률 -6.58%를 보였다. 거래량은 1조 6184억 원이다. 같은 시각 스텔라루멘은 253원에 거래되며 24시간 등락률 -3.84%를 기록했다. 거래량은 2783억 3762만 원이다. 다이는 1458원에 거래되며 24시간 등락률 0.01%를 보였다. 거래량은 2686억 229만 원이다. 지캐시는 44만 1807원에 거래되며 24시간 등락률 -0.57%를 기록했다. 거래량은 6534억 2819만 원이다.

전반적으로 가상자산 시장이 하락세를 보이고 있으며, 투자자들은 시장의 변동성에 주의를 기울일 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자

