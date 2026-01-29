[속보] 포털 ‘다음’, AI 스타트업 ‘업스테이지’에 인수된다

이미지 확대 지난해 1월까지 사용된 포털 ‘다음’ 로고 이미지.

포털 사이트 ‘다음’이 인공지능(AI) 스타트업 업스테이지에 인수된다. 카카오의 자회사가 보유하던 다음의 지분을 인수하는 방법을 통해서다.다음 운영사인 에이엑스지(AXZ) 모회사 카카오와 업스테이지는 29일 각각 이사회를 열고 주식교환 거래 등을 위한 양해각서(MOU) 체결을 승인했다고 밝혔다.카카오가 보유한 AXZ 지분을 업스테이지에 이전하고, 업스테이지의 일정 지분을 카카오가 취득하는 것이 골자다.다음은 현재 카카오의 100% 자회사인 AXZ가 운영하고 있다.AXZ는 카카오의 사내독립법인 콘텐츠CIC로 시작해 자회사 형태로 물적분할되며 설립됐다. 카카오는 지난해 12월 1일 AXZ로 다음의 운영 부문을 이관했으며, AXZ에서 다음 뉴스와 쇼핑, 메일, 검색, 카페 등의 서비스를 운영해왔다.김소라 기자