NC, AI로 게임 제작 수상작 발표 [경제 브리핑]

2026-01-13 17면

NC AI가 ‘바르코 보이스’를 활용한 제2회 게임 제작 공모전 수상작을 발표했다고 12일 밝혔다. 바르코 보이스는 텍스트나 음성 데이터를 기반으로 캐릭터의 성격과 상황에 맞는 음성을 생성해 주는 인공지능(AI) 음성 합성 서비스다. 공모전에는 총 80여 개 팀, 260여 명의 지원자가 참여했다. 대상은 ‘개발바닥’팀의 ‘ISR 오퍼레이터’가 수상했다