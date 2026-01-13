메뉴
NC, AI로 게임 제작 수상작 발표 [경제 브리핑]

수정 2026-01-13 00:59
입력 2026-01-13 00:49
NC AI가 ‘바르코 보이스’를 활용한 제2회 게임 제작 공모전 수상작을 발표했다고 12일 밝혔다. 바르코 보이스는 텍스트나 음성 데이터를 기반으로 캐릭터의 성격과 상황에 맞는 음성을 생성해 주는 인공지능(AI) 음성 합성 서비스다. 공모전에는 총 80여 개 팀, 260여 명의 지원자가 참여했다. 대상은 ‘개발바닥’팀의 ‘ISR 오퍼레이터’가 수상했다
2026-01-13 17면
