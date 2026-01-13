경제 IT·인터넷 NC, AI로 게임 제작 수상작 발표 [경제 브리핑] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/IT/2026/01/13/20260113017005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-01-13 00:59 입력 2026-01-13 00:49 NC AI가 ‘바르코 보이스’를 활용한 제2회 게임 제작 공모전 수상작을 발표했다고 12일 밝혔다. 바르코 보이스는 텍스트나 음성 데이터를 기반으로 캐릭터의 성격과 상황에 맞는 음성을 생성해 주는 인공지능(AI) 음성 합성 서비스다. 공모전에는 총 80여 개 팀, 260여 명의 지원자가 참여했다. 대상은 ‘개발바닥’팀의 ‘ISR 오퍼레이터’가 수상했다 2026-01-13 17면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 바르코 보이스가 제공하는 핵심 기능은 무엇인가요? AI 음성 합성 게임 개발