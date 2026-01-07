경제 IT·인터넷 [포토] “치즈~” 사진 찍는 로봇 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/IT/2026/01/07/20260107800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-01-07 16:25 입력 2026-01-07 16:25 1/ 10 이미지 확대 폴라로이드를 든 로봇CES 개막일인 6일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)의 싱가포르 로봇 스타트업 샤르파(Sharpa) 로봇이 폴라로이드 카메라로 사진을 찍고 있다. 2026.1.7 연합뉴스 이미지 확대 블랙잭 딜러로 나선 로봇CES 개막일인 6일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)의 싱가포르 로봇 스타트업 샤르파(Sharpa) 로봇이 카메라와 음성인식 등을 통해 블랙잭 딜러 역할을 하고 있다. 2026.1.7 연합뉴스 이미지 확대 얇은 카드도 정밀하게CES 개막일인 6일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)의 싱가포르 로봇 스타트업 샤르파(Sharpa) 로봇이 카드를 들고 있다. 2026.1.7 연합뉴스 이미지 확대 싱가포르 로봇 스타트업의 기술력은?CES 개막일인 6일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)의 싱가포르 로봇 스타트업 샤르파(Sharpa) 로봇이 종이접기를 시연하고 있다. 2026.1.7 연합뉴스 이미지 확대 녹색은 이쪽CES 개막일인 6일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)의 미국 무선통신 업체 퀄컴 부스에서 로봇이 색깔에 따라 모형 사과를 분류하고 있다. 2026.1.7 연합뉴스 이미지 확대 이게 바로 죽스CES 개막일인 6일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)의 미국의 자율주행 업체 죽스(ZOOX) 부스에서 로보택시 죽스가 전시돼 있다. 2026.1.7 연합뉴스 이미지 확대 대화가 가능한 중국 TCL 로봇 에이미CES 개막일인 6일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에 중국 전자제품 회사 TCL의 부스에서 컴패니언 로봇 에이미의 시연이 진행되고 있다. 2026.1.7 연합뉴스 이미지 확대 이동하는 현대 모베드CES 개막일인 6일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 현대차그룹 부스에서 차세대 자율주행 모빌리티 로봇 플랫폼 ‘모베드’가 이동하고 있다. 2026.1.7 연합뉴스 이미지 확대 스팟, 혼자서도 잘해요CES 개막일인 6일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 현대차그룹 부스에서 로봇개 스팟이 자동차 수리 시연을 하고 있다. 2026.1.7 연합뉴스 이미지 확대 두산밥캣 전기 중장비 로그X3CES 개막일인 6일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 두산밥캣 부스에 전동화 중장비인 ‘로그X3’가 전시돼 있다. 2026.1.7 연합뉴스 CES 개막일인 6일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)의 싱가포르 로봇 스타트업 샤르파(Sharpa) 로봇이 폴라로이드 카메라로 사진을 찍고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! CES 2025가 개막한 날짜는? 1월 6일 1월 7일