[포토] 피지컬 AI 선봉 '아틀라스'

세계 최대 가전.정보기술(IT) 전시회 'CES 2026' 개막을 하루 앞둔 5일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 만달레이베이에서 열린 현대차그룹 프레스 컨퍼런스에서 휴머노이드 로봇 아틀라스가 공개되고 있다.

차세대 전동식 아틀라스 시제품이 손인사하고 있다.

차세대 전동식 아틀라스 시제품(왼쪽)과 아틀라스 개발형 모델이 무대에 공개돼 있다.

2026.1.6 공동취재