‘카톡 개편 불만’ 이용자들 다시 부글부글

업데이트 안 받으면 AS 측면 문제

“기술적 불가능? 문제 있다” 비판

이미지 확대

2025-10-16 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

카카오가 카카오톡 업데이트를 이전 버전으로 되돌리는 ‘롤백’은 기술적으로 어렵다고 밝혀 최근 개편에 불만을 품은 이용자들의 원성이 다시 커졌다.우영규 카카오 부사장은 지난 14일 국회 과학기술정보방송통신위원회의 방송통신미디어통신위원회 국정감사에서 황정아 더불어민주당 의원의 “이전 버전으로 롤백이 불가능하느냐”라는 질의에 “버전 2.0에서 1.0으로 완전히 되돌리기는 기술적으로 불가능하다”고 답했다. 그러면서 “업데이트를 안 받은 이용자는 (이전 버전을) 쓸 수 있지만 사후 수리(AS) 측면에서 문제가 있을 수 있다”고 했다.앞서 카카오는 지난달 29일 업데이트 관련 이용자들의 불만이 빗발치자 이용자들의 요구를 수용해 기존 카카오톡 첫 화면인 친구탭의 ‘친구 목록’을 되살리고 피드형 게시물을 별도 ‘소식’ 메뉴로 제공하는 방식을 연내 적용하기로 했다. 하지만 우 부사장의 ‘롤백 불가’ 발언으로 이 약속 이행에 대한 논란이 다시 불거졌다. 일부 이용자들은 ‘카카오 같은 대기업이 기술적으로 불가능하다면 문제가 있는 것’이라는 날 선 비판도 내놨다.이에 카카오 측은 ‘롤백 불가’는 이미 다운로드된 새 버전을 구버전으로 되돌리는 것이 어렵다는 뜻일 뿐이며, 친구 목록을 이전처럼 되살린 새 버전을 만들어 제공하는 작업은 예정대로 4분기 이내에 완료할 계획이라고 해명했다.민나리 기자