‘광학 문자 인식’ 제왕은 네이버클라우드

박은서 기자
박은서 기자
수정 2025-10-09 01:02
입력 2025-10-09 01:02

국제 ICDAR 경진대회 1위 수상

네이버클라우드가 글로벌 문자인식 기술 경진대회에서 1위를 차지하며 광학 문자 인식(OCR) 분야에서 경쟁력을 입증했다.

8일 정보통신기술 업계에 따르면 네이버클라우드는 지난달 16~21일 중국에서 열린 국제패턴인식학회(IAPR)의 학술 콘퍼런스 ‘ICDAR 2025’에서 진행한 문자 인식 기술 경진대회에서 1위를 수상했다. IAPR이 1991년부터 주관하는 이 행사는 문서 분석과 인식 학술 콘퍼런스로, 세계적으로 권위를 인정받고 있다.



네이버와 네이버클라우드가 ICDAR에서 1위를 기록한 건 2018년, 2019년, 2022년에 이은 통산 4번째다. 네이버클라우드는 ‘역사 지도 텍스트 판독’ 영역에서 1위를 차지했다. 이 부문은 과거에 만들어진 지도 이미지 속에 복잡한 레이아웃으로 구성된 문자를 검출하는 고난도 과제로 구성돼 있다. 옛 지도엔 지역명이 두 줄 이상 나뉘어 적히거나 직선이 아닌 곡선 형태로 표기된 경우 등이 있는데, 네이버클라우드는 문서 이미지 내 텍스트와 좌표를 동시에 추출하는 ‘엔드 투 엔드’ 방식의 모델로 문자 인식 기술을 인정받았다. OCR 기술은 글, 그림, 음성 등 다양한 정보를 동시에 이해하는 ‘멀티모달 거대언어모델’(LLM)의 성능 향상에 핵심 역할을 담당한다.

박은서 기자
2025-10-09 19면
