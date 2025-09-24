경제 IT·인터넷 AI 로봇 아이스크림, 달고 맛있어요 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/IT/2025/09/24/20250924020006 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-24 01:14 입력 2025-09-24 01:14 이미지 확대 AI 로봇 아이스크림, 달고 맛있어요 23일 인천 연수구 송도컨벤시아에서 열린 ‘인천스타트업위크 2025’를 찾은 관람객들이 아이스크림을 만드는 인공지능(AI) 로봇을 보며 기념촬영을 하고 있다.연합뉴스 23일 인천 연수구 송도컨벤시아에서 열린 ‘인천스타트업위크 2025’를 찾은 관람객들이 아이스크림을 만드는 인공지능(AI) 로봇을 보며 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스 2025-09-24 20면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지