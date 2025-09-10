애플, 초슬림 ‘아이폰 에어’ 공개…“손에 든 느낌도 없앴다”[포착]

플러스 대신 초슬림 모델 등장

갤럭시 S25 엣지보다 더 얇아

이미지 확대 아이폰 에어가 2025년 9월 9일 캘리포니아 쿠퍼티노 애플 파크에서 열린 신제품 발표 행사에서 전시되고 있다. AP 뉴시스

이미지 확대 아이폰17 프로와 아이폰 에어가 2025년 9월 9일 미국 캘리포니아 쿠퍼티노 애플 파크에서 열린 신제품 발표 행사에서 전시되고 있다. AP뉴시스

이미지 확대 아이폰17이 2025년 9월 9일 미국 캘리포니아 쿠퍼티노 애플 파크에서 열린 신제품 발표 행사에서 전시되고 있다. AP뉴시스

이미지 확대 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 2025년 9월 9일 미국 캘리포니아 쿠퍼티노 애플 파크에서 열린 신제품 발표 행사에서 아이폰 에어를 선보이고 있다. AP뉴시스

이미지 확대 애플워치가 2025년 9월 9일 미국 캘리포니아 쿠퍼티노 애플 파크에서 열린 신제품 발표 행사에서 전시되고 있다. AP뉴시스

이미지 확대 참석자들이 2025년 9월 9일 미국 캘리포니아 쿠퍼티노 애플 파크에서 열린 신제품 발표 행사에서 아이폰17 프로 맥스를 자세히 살펴보고 있다. AP뉴시스

애플이 역대 가장 얇은 스마트폰 ‘아이폰 에어’를 공개했다. 두께 5.6㎜로 삼성 갤럭시 S25 엣지(5.8㎜)를 제치고 초슬림 타이틀을 가져왔다.9일(현지시간) 미 캘리포니아 쿠퍼티노 애플 파크에서 열린 신제품 발표회에서 아이폰17 시리즈와 함께 선보인 아이폰 에어는 기존 플러스 모델을 대체하는 새로운 라인업이다. 전작 아이폰16 플러스(7.8㎜)보다 2㎜ 이상 얇아진 수치다.애플은 “미래에서 온 듯한 아이폰을 만들고 싶었다”며 “강력하고 얇고 가벼워 손에 들고 있는 느낌마저 없애려 했다”고 설명했다. 무게는 165g이다.얇아졌지만 내구성은 오히려 강화됐다. 우주선급 5등급 티타늄 프레임과 애플 자체 설계 코팅으로 긁힘 방지 성능은 3배, 깨짐 방지 성능은 4배 향상됐다고 회사 측은 밝혔다.팀 쿡 애플 CEO는 “아이폰 에어는 그 어떤 제품과도 비교 불가하며 게임 체인저가 될 것”이라고 자신했다.카메라는 기존 2개(광각·초광각)에서 1개로 줄어들었다. 대신 자동 프레임 확장 기능인 ‘센터 스테이지’ 전면 카메라를 적용해 셀피나 단체 사진 촬영 시 세로에서 가로로 돌릴 필요가 없어졌다.아이폰17 기본 모델은 화면이 6.1인치에서 6.3인치로 커지고, 전면 카메라는 1800만 화소, 후면 카메라는 4800만 화소로 업그레이드됐다.프로 모델들은 후면 카메라 부분 디자인이 직사각형으로 커져 배터리 용량 증가와 열 방출 효율 개선 효과를 얻었다.가격은 아이폰17 기본형 799달러(256GB), 아이폰 에어 999달러(256GB), 프로 1099달러(256GB), 프로 맥스 1199달러(256GB)부터 시작한다. 128GB 옵션은 모든 모델에서 삭제됐다.한국은 지난해에 이어 1차 출시국에 포함됐다. 12일부터 63개국에서 사전 주문을 받고, 19일부터 매장 판매가 시작된다.이날 행사에서는 에어팟 프로3와 애플워치11도 공개됐다. 에어팟 프로3는 전작 대비 2배 강력한 노이즈 캔슬링 기능과 심박 센서, 실시간 번역(5개 언어, 연내 한국어 추가) 기능이 탑재됐다.애플워치11은 고혈압 징후 알림과 수면의 질을 수치화하는 ‘수면 점수’ 기능을 강화했다. 최대 42시간 배터리를 지원하는 애플워치 울트라3도 함께 선보였다.김유민 기자