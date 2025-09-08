“자니? 자나보네, 잘자” 아침에 ‘후다닥’ 삭제…이런 사람 늘었다

카카오톡 메시지 삭제 건수 327% 증가

이미지 확대 카카오톡 메시지 전송 후 삭제한 모습.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

카카오톡에서 이미 전송한 메시지를 삭제할 수 있는 시간이 5분에서 24시간으로 늘어난 이후 메시지 삭제 건수가 크게 늘어난 것으로 나타났다.8일 카카오에 따르면 메시지 삭제 기능 업데이트 이후 약 한 달간 일평균 메시지 삭제 이용 건수는 직전 대비 327% 증가했다.메시지 전송 후 5분이 지난 뒤 메시지를 삭제한 이용자는 하루 평균 71만명으로, 전체 삭제 기능 이용자의 30%를 차지했다.기존에는 카카오톡 메시지 전송 후 5분 내에만 삭제할 수 있었지만, 지난달 카카오는 삭제 가능한 시간을 24시간으로 늘렸다. 이 기능은 2018년 처음 도입된 이후 약 7년 만에 개편된 것이다.카카오는 또한 메시지를 삭제한 사람을 알 수 없도록 ‘삭제된 메시지’ 표기 방식을 변경했다. 삭제된 메시지에는 이제 “메시지가 삭제되었습니다”라는 문구만 표기돼, 삭제자가 누구인지 확인할 수 없다. 기존에는 메시지를 삭제하면 발신자 말풍선에 삭제자 정보가 표시돼 삭제한 사람을 알 수 있었다.카카오 관계자는 “대화의 부담감을 낮추고 원활한 소통 환경을 조성하기 위해 메시지 삭제 기능을 대폭 개선했다”고 말했다.윤예림 기자