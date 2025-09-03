[포토] 인간과 휴머노이드 로봇의 행동 동기화

1 / 8 이미지 확대 3일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 제1회 산업 AI EXPO에서 관계자가 VR을 활용한 인간과 휴머노이드 로봇의 행동 동기화를 시연하고 있다. 2025.9.3.

이미지 확대 3일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 제1회 산업 AI EXPO에서 관계자가 VR을 활용한 인간과 휴머노이드 로봇의 행동 동기화를 시연하고 있다. 2025.9.3.

이미지 확대 3일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 제1회 산업 AI EXPO에서 4세대 휴머노이드 로봇 앨리스가 방문객들과 주사위 놀이를 하고 있다. 2025.9.3.

이미지 확대 3일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 제1회 산업 AI EXPO에서 4세대 휴머노이드 로봇 앨리스가 방문객들과 인사하고 있다. 2025.9.3.

이미지 확대 3일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 제1회 산업 AI EXPO에서 강아지 모양의 보조작업 기계가 전시돼 있다. 2025.9.3.

이미지 확대 3일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 제1회 산업 AI EXPO에 실제 사람 여부를 확인하는 라이브니스 기술이 적용된 캐치시큐가 전시돼 있다. 2025.9.3.

이미지 확대 3일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 제1회 산업 AI EXPO에서 관계자가 품질 검사 AI 키트를 시연하고 있다. 2025.9.3.

이미지 확대 3일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 제1회 산업 AI EXPO에서 4세대 휴머노이드 로봇 앨리스가 방문객들과 주사위 놀이를 하고 있다. 2025.9.3.

산업통상자원부는 3∼5일 서울 강서구 코엑스 마곡 컨벤션센터에서 ‘제1회 산업 AI 엑스포’를 개최한다.‘인공지능(AI)과 산업의 융합, 새로운 산업혁명을 이끌다’를 주제로 열리는 이번 행사에는 엔비디아, 마이크로소프트(MS) 등 글로벌 빅테크를 비롯해 HD현대, LG CNS 등 100여개 기업이 참가한다.이들 기업은 자동차, 조선, 전자, 배터리 등 산업 분야에서 AI가 적용된 다양한 신제품 등 최신 AI 설루션을 선보인다.국내외 산업 AI 수요·공급 기업 간 비즈니스 미팅, 기업설명(IR)·피칭 등 사업 기회 발굴을 지원하며 국내외 AI 전문가들이 참여하는 기술 세미나. 우수사례 발표 등 정보 교류와 네트워킹 프로그램도 진행된다.행사 기간 산업부 국가기술표준원은 자동차모빌리티산업협회, 반도체산업협회, 조선해양플랜트협회, 바이오협회 등 주요 10대 업종 협회와 ‘수요 기반 제조 데이터 활용 업무협약(MOU)’을 체결한다.이를 통해 기업들이 자율적으로 제조 데이터를 공유하는 플랫폼인 ‘한국형 매뉴팩처링-X’ 구축에 속도를 내고 제조 데이터 표준 마련에 나설 계획이다.온라인뉴스팀