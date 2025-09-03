대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

[포토] 인간과 휴머노이드 로봇의 행동 동기화

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-09-03 14:51
입력 2025-09-03 14:51
1/ 8


산업통상자원부는 3∼5일 서울 강서구 코엑스 마곡 컨벤션센터에서 ‘제1회 산업 AI 엑스포’를 개최한다.

‘인공지능(AI)과 산업의 융합, 새로운 산업혁명을 이끌다’를 주제로 열리는 이번 행사에는 엔비디아, 마이크로소프트(MS) 등 글로벌 빅테크를 비롯해 HD현대, LG CNS 등 100여개 기업이 참가한다.

이들 기업은 자동차, 조선, 전자, 배터리 등 산업 분야에서 AI가 적용된 다양한 신제품 등 최신 AI 설루션을 선보인다.

국내외 산업 AI 수요·공급 기업 간 비즈니스 미팅, 기업설명(IR)·피칭 등 사업 기회 발굴을 지원하며 국내외 AI 전문가들이 참여하는 기술 세미나. 우수사례 발표 등 정보 교류와 네트워킹 프로그램도 진행된다.

행사 기간 산업부 국가기술표준원은 자동차모빌리티산업협회, 반도체산업협회, 조선해양플랜트협회, 바이오협회 등 주요 10대 업종 협회와 ‘수요 기반 제조 데이터 활용 업무협약(MOU)’을 체결한다.

이를 통해 기업들이 자율적으로 제조 데이터를 공유하는 플랫폼인 ‘한국형 매뉴팩처링-X’ 구축에 속도를 내고 제조 데이터 표준 마련에 나설 계획이다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기