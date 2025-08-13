메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

술김에 보낸 “자니?” 카톡…이제 하루 안에 흑역사 지운다

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김유민 기자
김유민 기자
수정 2025-08-13 12:55
입력 2025-08-13 12:55
이미지 확대
영화 ‘가장 보통의 연애’. 영화사 집 NEW
영화 ‘가장 보통의 연애’. 영화사 집 NEW


카카오톡에서 잘못 보낸 메시지를 삭제할 수 있는 시간이 기존 5분에서 최대 24시간으로 늘어난다. 단체 채팅방에서는 누가 메시지를 삭제했는지도 알 수 없게 된다.

카카오는 12일부터 메시지 삭제 기능을 대폭 개선한 카카오톡 25.7.0 버전을 순차 배포 중이라고 밝혔다. 기기와 운영체제(OS)에 따라 업데이트가 적용된다.

이번 개편으로 메시지 전송 후 최대 24시간 이내라면 텍스트, 이미지, 영상, 이모티콘 등 모든 형태의 메시지를 삭제할 수 있다. 기존에는 5분이 지나면 삭제가 불가능했다.

또 삭제 표시 방식도 바뀌었다. 이전에는 발신자의 말풍선에 ‘삭제된 메시지입니다’라고 표기돼 삭제한 사람을 알 수 있었지만, 앞으로는 피드 화면에 ‘메시지가 삭제되었습니다’라는 문구만 뜬다. 이 때문에 1대1 대화방이 아닌 경우 삭제한 사람을 특정할 수 없다.



카카오는 “사용자의 요구를 반영해 대화 부담을 줄이고 원활한 소통 환경을 만들기 위해 기능을 개선했다”고 설명했다. 카카오는 최근 한 번에 보낼 수 있는 이미지 수를 30장에서 120장으로 늘리고, 예약 메시지 기능을 채팅창에서 바로 쓸 수 있도록 바꾸는 등 편의 기능을 잇따라 확대하고 있다.

김유민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기