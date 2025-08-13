술김에 보낸 “자니?” 카톡…이제 하루 안에 흑역사 지운다

이미지 확대 영화 ‘가장 보통의 연애’. 영화사 집 NEW

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

카카오톡에서 잘못 보낸 메시지를 삭제할 수 있는 시간이 기존 5분에서 최대 24시간으로 늘어난다. 단체 채팅방에서는 누가 메시지를 삭제했는지도 알 수 없게 된다.카카오는 12일부터 메시지 삭제 기능을 대폭 개선한 카카오톡 25.7.0 버전을 순차 배포 중이라고 밝혔다. 기기와 운영체제(OS)에 따라 업데이트가 적용된다.이번 개편으로 메시지 전송 후 최대 24시간 이내라면 텍스트, 이미지, 영상, 이모티콘 등 모든 형태의 메시지를 삭제할 수 있다. 기존에는 5분이 지나면 삭제가 불가능했다.또 삭제 표시 방식도 바뀌었다. 이전에는 발신자의 말풍선에 ‘삭제된 메시지입니다’라고 표기돼 삭제한 사람을 알 수 있었지만, 앞으로는 피드 화면에 ‘메시지가 삭제되었습니다’라는 문구만 뜬다. 이 때문에 1대1 대화방이 아닌 경우 삭제한 사람을 특정할 수 없다.카카오는 “사용자의 요구를 반영해 대화 부담을 줄이고 원활한 소통 환경을 만들기 위해 기능을 개선했다”고 설명했다. 카카오는 최근 한 번에 보낼 수 있는 이미지 수를 30장에서 120장으로 늘리고, 예약 메시지 기능을 채팅창에서 바로 쓸 수 있도록 바꾸는 등 편의 기능을 잇따라 확대하고 있다.김유민 기자