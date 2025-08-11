IT 빅2 하반기 ‘AI 서비스 전면전’… 네이버 정교화 vs 카카오 대중화

두 업체 모두 올 2분기 ‘최대 실적’

이미지 확대

2025-08-11 17면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

네이버와 카카오가 올해 2분기 나란히 분기 기준 최대 실적을 기록한 가운데 하반기 출시를 예고한 양사의 인공지능(AI) 서비스에 관심이 쏠린다. 네이버는 현행 AI 서비스를 정교화하는 데 힘을 쏟을 예정이며, 카카오는 카카오톡의 대대적인 개편과 더불어 AI 서비스 대중화에 앞장서겠다는 계획이다.10일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 ‘네카오’는 2분기 탄탄한 성장세를 보였다. 네이버 매출은 지난해 동기 대비 11.7% 증가한 2조 9151억원이었으며, 영업이익은 같은 기간 10.3% 증가한 5216억원을 기록했다. 카카오 역시 매출과 영업이익이 각각 2조 283억원, 1859억원으로 전년 동기 대비 각각 1%, 39% 성장했다.네이버는 기존 AI 서비스를 고도화하는 한편 글로벌 확장에 중점을 두고 있다. 지난 3월 출시한 ‘AI 브리핑’ 서비스를 현재 검색의 8%에서 연말까지 20%로 확대하고, 대화형 검색을 위한 별도의 ‘AI 탭’도 내년에 선보일 예정이다. 커머스 부문에선 오프라인 매장의 판매원처럼 맞춤형으로 상품을 추천해 주는 ‘쇼핑 AI 에이전트’를 연내 도입한다. 자체 AI 인프라와 대규모언어모델(LLM) 구축에도 나선다.카카오는 카카오톡 탭을 대대적으로 개편함과 동시에 국내 최초로 온디바이스 기반 AI 에이전트를 적용할 계획이다. 이를 통해 빠른 응답과 개인정보 보호를 강화할 수 있다는 설명이다. 아울러 한 차례 출시가 연기됐던 자사의 AI 서비스인 ‘카나나’를 다음달 연례 개발자 콘퍼런스인 ‘이프 카카오’에서 공개하고 3분기 중 순차 출시할 예정이다.네카오의 실적에 대한 시장 전망은 긍정적이다. 안재민 NH투자증권 연구원은 “AI 메신저로서 변화할 카카오에 대한 기대감은 충분하다”며 목표주가를 기존 8만원에서 8만 7000원으로 상향했다. 오동환 삼성증권 연구원은 네이버에 대해 “하반기 AI 기반 통합 검색 개편 등으로 매출 증가율이 기대된다”고 말했다.민나리 기자