경제 주유소 기름값 23주 연속 하락, 1800원대 유지 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/10/25/20261025500080 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-10-25 18:12 입력 2026-10-25 18:12 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 전국 주유소 기름값이 23주 연속 하락한 가운데 25일 서울 서초구 경부고속도로 부산방향 만남의광장 휴게소 내 주유소에서 이용객들이 주유하고 있다. 2026.10.25 이지훈 기자 전국 주유소 기름값이 23주 연속 하락한 가운데 25일 서울 서초구 경부고속도로 부산방향 만남의광장 휴게소 내 주유소에서 이용객들이 주유하고 있다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 전국 주유소 기름값은 몇 주 연속 하락했는가? 23주 25주