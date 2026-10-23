우리금융, 두 분기 연속 순익 1조원 돌파… 3분기 누적 2조 6581억

세줄 요약 두 분기 연속 1조원대 순익 달성

누적 순익 감소, 일회성 제외 땐 증가

우리은행 분기 최대 실적 기록

이미지 확대 우리금융지주 사옥. 우리금융 제공

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우리금융지주가 올해 3분기 1조 492억원의 당기순이익을 거두며 그룹 출범 이후 처음으로 두 분기 연속 1조원대 순이익을 기록했다. 지난해 보험사 인수에 따른 일회성 이익의 기저효과로 누적 순이익은 감소했지만, 이를 제외한 실적은 개선됐다.23일 우리금융이 발표한 3분기 경영실적에 따르면 3분기 누적 당기순이익은 2조 6581억원으로 전년 동기 대비 4.9% 감소했다. 다만 지난해 보험사 인수에 따른 염가매수차익 등을 제외하면 18.7% 증가했다. 3분기 순이익은 전년 동기보다 15.7% 줄었지만 전 분기(1조 46억원)보다는 4.4% 늘었다.3분기 누적 순영업수익은 8조 6803억원으로 전년 동기 대비 6.2% 증가하며 역대 최대치를 기록했다. 이자이익은 7조 359억원으로 4.5% 늘었고, 비이자이익은 1조 6444억원으로 13.9% 증가했다. 특히 보험사 편입 효과와 은행·증권 간 협업 확대에 힘입어 투자은행(IB) 수수료가 전년 동기보다 두 배 이상 늘었다.수익 증가와 비용 관리에 힘입어 3분기 누적 영업이익은 3조 5428억원으로 전년 동기 대비 19.5% 증가했다. 대손비용률은 0.42%로 지난해 같은 기간보다 0.10%포인트 하락했다. 자기자본이익률(ROE)도 상반기 9.0%에서 3분기 누적 9.9%로 높아졌다.주주환원도 이어간다. 우리금융 이사회는 이날 3분기 주당 현금배당금을 220원으로 결의했다. 3분기 말 보통주자본비율(CET1)은 13.8%로 전 분기보다 0.01%포인트 상승했다. 우리금융 관계자는 “두 분기 연속 순이익 1조원을 시현해 한층 강화된 이익 창출력을 입증했다”며 “앞으로도 ROE 제고를 통해 주주환원을 확대하겠다”고 말했다.핵심 계열사인 우리은행의 3분기 누적 당기순이익은 2조 4006억원으로 전년 동기 대비 4.7% 증가했다. 3분기 순이익은 1조 276억원으로 전년 동기보다 39.7%, 전 분기보다 22% 늘며 분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다. 9월 말 기준 원화대출금은 313조원으로 지난해 말보다 4.1% 증가했다.비은행 계열사 가운데 우리카드는 3분기까지 1337억원의 누적 당기순이익을 거뒀다. 동양생명은 1216억원, 우리금융캐피탈은 1146억원을 기록했다. 우리투자증권과 우리자산운용의 누적 순이익은 각각 282억원, 254억원으로 집계됐다.김예슬 기자