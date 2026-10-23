서울소스1991, 美 아마존 TOP 100 진입…온라인 성과 앞세워 리테일 확장 본격화

세줄 요약 아마존 칠리 페이스트 톱100 진입

고추장 기반 현지화 전략 성과

오프라인 유통망 확대 본격 추진

이미지 확대 사진 : 서울소스1991

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고추장 기반 소스 브랜드 서울소스1991(Seoul Sauce 1991)이 미국 아마존 칠리 페이스트(Chili Paste) 카테고리 베스트셀러 톱(TOP) 100에 진입했다. 브랜드 운영사인 소스코는 미국 온라인 시장에서 쌓은 판매 경험과 소비자 반응을 발판으로 현지 오프라인 유통망 확대를 본격 추진한다고 밝혔다.서울소스1991은 한국 전통 고추장을 글로벌 테이블 소스로 확장하는 브랜드다. 타코와 피자, 버거, 파스타 등 현지 소비자가 일상적으로 즐기는 음식에 두루 활용할 수 있도록 제안하며 제품이 소비되는 메뉴와 식문화 접점을 넓히고 있다.이번 아마존 카테고리 톱 100 진입은 이러한 현지화 전략이 미국 온라인 시장에서 실제 구매로 이어진 결과다. 서울소스1991은 아마존과 틱톡샵, 월마트 마켓플레이스 등 주요 온라인 판매 채널을 운영하며 브랜드 접근성을 높이고, 현지 음식과 연계한 콘텐츠로 소비자 인지도를 확대해 왔다.소스코의 다음 성장 전략은 오프라인 리테일 확장이다. 온라인 판매 과정에서 축적한 제품별 반응과 고객 피드백을 바탕으로 현지 유통 파트너와의 협력을 강화하고, 오프라인 매장 입점을 적극 추진할 계획이다. 채널별 판매 특성에 맞춘 제품 제안과 매장 시식, 프로모션을 통해 입점 이후 실제 판매 활성화까지 견인한다는 방침이다.현장 소비자와의 접점도 넓히고 있다. 최근 미국 뉴욕에서 열린 ‘KOOM 페스티벌’에서는 관람객 3,000여 명에게 제품 시식 기회를 제공하고 현장 판매를 진행했다. 이처럼 온라인 구매 데이터와 오프라인 체험 반응을 함께 활용해 미국 시장에 적합한 제품 구성과 판매 전략을 구체화하고 있다.서울소스1991은 온라인에서 브랜드를 접하고 구매한 소비자가 오프라인 매장에서도 손쉽게 제품을 만날 수 있는 온·오프라인 연계 유통 구조를 구축할 계획이다. 온라인의 소비자 유입과 오프라인의 구매 접근성을 연결해 판매 규모를 키우고, 일상적인 소비와 재구매로 이어지는 성장 기반을 마련한다는 구상이다.소스코는 미국 시장에서 축적한 판매·마케팅·유통 경험을 향후 글로벌 사업 확대에도 적극 활용하며, 고추장을 기반으로 세계인의 식탁에 자리 잡는 글로벌 소스 브랜드로 성장해 나갈 계획이다.양승현 리포터