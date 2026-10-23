한우·돼지 사육은 줄고 산란계는 6.7% 늘었다

가임 암소 3.1%·모돈 2.0% 감소

한·육우 4.2%, 돼지 2.4% 감소

육용계 4.4% 감소…오리 0.8% 증가

이미지 확대 폭염특보가 발효중인 지난 7월 28일 경기 화성시 산우리한우농장에서 농장주가 소들에게 물을 뿌려주고 있다. 뉴시스

세줄 요약 한우·돼지 사육 감소, 산란계는 증가

가임 암소·모돈 줄며 소·돼지 축소

산란계는 병아리 입식 늘어 6.7% 확대

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지난 3분기 국내 한우와 돼지 사육 마릿수가 1년 전보다 감소한 것으로 나타났다. 가임 암소와 모돈 감소가 소·돼지 사육 마릿수 감소로 이어진 것이다. 반면 산란계는 번식용 닭 증가에 따른 병아리 입식 확대로 사육 규모가 커졌다.국가데이터처가 23일 발표한 ‘2026년 3분기 가축동향조사’에 따르면 지난 9월 1일 기준 한·육우 사육 마릿수는 331만 8000마리로 전년 동기보다 14만 7000마리(4.2%) 감소했다. 전 분기와 비교해도 3만마리 줄었다. 가임 암소가 157만마리로 1년 전보다 3.1% 감소하면서 1세 미만부터 2세 이상까지 모든 연령대의 사육 마릿수가 줄었다.젖소 역시 감소세다. 9월 기준 젖소 사육 마릿수는 36만 2000마리로 전년 동기 대비 1만 1000마리(3.0%) 감소했다. 가임 젖소가 28만 1000마리로 1년 전보다 3.7% 줄어든 영향이다.돼지 사육 마릿수도 1077만 6000마리로 전년 동기보다 26만 1000마리(2.4%) 감소했다. 번식용 암퇘지인 모돈이 95만 1000마리로 1년 전보다 2.0% 줄면서 모든 월령대에서 사육 마릿수가 감소했다.닭은 용도에 따라 상반된 흐름을 보였다. 계란을 생산하는 산란계는 8654만 4000마리로 지난해 같은 기간과 비교해 546만 1000마리(6.7%) 늘었다. 특히 3개월 미만 산란계가 1387만 4000마리로 1년 전과 비교해 24.8% 증가했다.반면 육용계 사육 마릿수는 9013만 9000마리로 전년 동기보다 411만 3000마리(4.4%) 감소했다. 육용종계 감소로 병아리 입식이 줄면서 육계와 삼계, 토종닭 사육 마릿수가 모두 감소했다.오리 사육 마릿수는 926만 2000마리로 전년 같은 기간보다 7만 2000마리(0.8%) 증가했다. 다만 도축이 늘면서 전 분기보다는 18만 9000마리(2.0%) 감소한 것으로 나타났다.세종 이준호 기자