LH, AI 혁신인재 139명 선발…업무 혁신 속도

1년간 AI 역량 강화 교육

문제 해결·활용 노하우 공유

이미지 확대 LH 서울지역본부에서 열린 ‘AI 프론티어’ 출범식 단체 사진. 2026. 10. 23. LH 제공

세줄 요약 AI 프론티어 3기 139명 선발, 업무 혁신 가속

1년간 교육·현업 적용으로 AI 활용 역량 강화

직원 주도 혁신 확산, 전사 공유 체계 구축

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한국토지주택공사(LH)가 직원 139명으로 구성된 ‘인공지능(AI) 프론티어’ 3기를 출범하고 AI를 활용한 업무 효율화와 조직 전반의 디지털 전환에 나선다.LH는 서울지역본부에서 ‘LH AI 프론티어’ 3기 출범식을 개최했다고 23일 밝혔다.이번 3기는 AI 기반 업무 효율화에 관심이 많은 직원 139명으로 구성됐다. 이들은 앞으로 1년간 AI 역량 강화 교육을 받고 현업의 문제를 AI로 해결하는 한편, 활용 노하우를 동료 직원들과 공유할 예정이다.LH는 앞서 AI 혁신과제 공모전 참여자 등 약 150명으로 1기를 구성한 데 이어 올해 초 2기 약 150명을 추가 선발했다. 이번 3기 출범을 계기로 직원 주도의 AI 혁신을 확대한다는 방침이다.특히 LH는 지난 15일 ‘LH AI 대전환’ 선포식에 이어 AI 프론티어를 중심으로 현장 업무 전반에 AI 활용을 확산할 계획이다. 이성훈 LH 사장은 출범식에서 직원 주도의 혁신을 강조하며 AI 활용 우수 사례를 전사에 공유하고, 안전하고 편리한 AI 업무 환경을 구축하겠다고 밝혔다.LH는 AI 프론티어의 활동을 통해 업무 효율화 성과를 구체화하고 AI를 활용하는 조직문화를 정착시킬 계획이다.세종 이준호 기자