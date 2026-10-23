팔색미인, 편한가와 전략적 업무협약···외국인 특화 K-뷰티약국 40곳 입점

세줄 요약 외국인 특화 약국 40곳에 팔색미인 입점

명동·홍대·성수·강남 관광상권 중심 확대

약국 기반 K-뷰티 마케팅 협업 추진

이미지 확대 팔색미인(EIGHT ME IN) 제공

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더마뷰티 브랜드 팔색미인(EIGHT ME IN)과 약국 유통 전문기업 (주)편한가가 외국인 관광객 대상 K-뷰티 유통 확대를 위한 전략적 업무협약을 체결했다.양사는 지난 22일 업무협약 체결식을 진행하고, 명동·홍대·성수·강남 등 외국인 방문객이 많은 주요 관광상권을 중심으로 편한가가 협력하는 외국인 특화 약국 40개 지점에 팔색미인 주요 제품을 입점하기로 했다.주요 입점 품목은 팔색미인의 주력 제품인 ‘에잇 글로우 5D 히알루론산 수분 세럼’을 비롯해 피부 진정·보습 케어를 돕는 ‘시카 수딩 세럼’, 쌀 유래 성분을 활용한 ‘라이스 래디언스 세럼’, 세라마이드 캡슐을 적용한 ‘에잇 글로우 모이스처 크림’ 등이다.특히 5D 히알루론산 수분 세럼은 ‘2026 상반기 화해 비건 어워드’ 에센스·앰플·세럼 부문 1위에 오른 팔색미인의 대표 제품이다.또한 라이스 래디언스 세럼은 쌀겨수 10만ppm과 효모·쌀발효여과물 900ppm을 함유하고 있으며, 해당 제품은 미백과 주름개선 2중 기능성 화장품으로 등록돼 있다.이번 협약을 통해 양사는 단순 제품 입점을 넘어 외국인 관광객을 대상으로 한 판매 프로모션과 약사 콘텐츠 등 약국 기반 K-뷰티 마케팅 협업도 단계적으로 추진할 계획이다.팔색미인 관계자는 “최근 외국인 관광객에게 국내 약국이 새로운 K-뷰티 쇼핑 채널로 주목받고 있다”며 “이번 편한가와의 협업을 통해 팔색미인의 주요 스킨케어 제품을 외국인 고객들이 보다 쉽게 경험할 수 있도록 접점을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.파트너사인 ‘편한가’는 전국 약국을 유통채널로 활용하는 전략을 기반으로 급성장하고 있다. 2,000여 개 제휴약국에서 축적한 데이터를 기반으로 통합 IT 플랫폼을 운영하며, 약국과 브랜드사, 소비자 모두가 만족할 수 있는 유통·판매 시스템을 구축하고 있다.한편 팔색미인은 수분·진정·광채·생기 등 피부 컨디션에 따라 선택할 수 있는 세럼 중심의 데일리 스킨케어 라인업을 전개하고 있으며, 국내 유통망 확대와 동시에 미국, 유럽, 중국, 일본 등 글로벌 핵심 시장의 주요 인허가 및 인증 절차를 모두 마치고 전 세계 동시 진출을 본격화하며 글로벌 K-뷰티 브랜드로의 도약에 박차를 가하고 있다.양승현 리포터