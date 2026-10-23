[속보] SK하이닉스, 美 솔리다임 IPO 검토 중단…“시장 환경 달라져”

세줄 요약 솔리다임 프리IPO·IPO 검토 중단 발표

금융시장 변동성 확대와 주가 조정 영향

성장성·투자 필요성 판단은 기존 유지

이미지 확대 경기 이천 SK 하이닉스 본사. 뉴시스

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SK하이닉스가 미국 손자회사 솔리다임의 프리IPO 및 기업공개(IPO)에 대한 검토를 중단하기로 결정했다.SK하이닉스는 23일 “해외 종속회사인 솔리다임은 생산 능력 확대 및 경쟁력 강화를 위한 다양한 자금 조달 방안을 검토해 왔으나, 자본시장 여건 등을 종합적으로 고려해 프리IPO 및 기업공개에 대한 검토를 중단하기로 결정했다”고 공시를 통해 밝혔다.그동안 SK하이닉스는 솔리다임의 생산 시설 확충과 사업 경쟁력 강화를 위해 직접 투자와 IPO를 통한 외부 자금 유치 등 여러 방안을 검토해 왔다. 인공지능(AI) 산업의 성장으로 메모리 반도체 수요가 늘어나는 상황에서 미국 내 새로운 생산 시설을 확보할 필요가 있다는 판단에서다.특히 솔리다임이 IPO를 통해 외부 자본을 조달할 경우 SK하이닉스의 연결 기준 현금 흐름을 확대할 수 있을 것으로 전망했다. 이를 통해 시설 투자 재원을 마련하는 동시에 배당과 자사주 매입·소각 등 주주 환원에 활용할 수 있는 자금 여력도 높일 수 있다는 구상이었다.그러나 최근 금융시장 변동성이 확대되고 반도체 기업 주가가 조정을 받는 등 시장 여건이 달라지면서 프리IPO와 IPO 검토를 중단하기로 했다.다만 이번 결정이 솔리다임의 사업 성장성이나 투자 필요성에 대한 판단 변화는 아니라는 입장이다.SK하이닉스는 이날 뉴스룸을 통해 솔리다임의 성장 가능성을 긍정적으로 평가하고 있으며, 향후 사업 확장을 위한 투자 필요성에 대해서도 기존 입장을 유지하고 있다고 밝혔다.김민지 기자