경제 예쁘게 잘라주시‘개’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/10/23/20261023032006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-23 00:13 입력 2026-10-23 00:13 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 예쁘게 잘라주시‘개’ 반려동물 관련 산업 박람회인 ‘펫비즈코리아 2026’이 22~23일 서울 서초구 aT센터에서 열린 가운데 부대행사인 ‘제10회 펫아트 페스티벌’에서 한 참가자가 반려견 미용 시연을 펼치고 있다.연합뉴스 반려동물 관련 산업 박람회인 ‘펫비즈코리아 2026’이 22~23일 서울 서초구 aT센터에서 열린 가운데 부대행사인 ‘제10회 펫아트 페스티벌’에서 한 참가자가 반려견 미용 시연을 펼치고 있다.연합뉴스 2026-10-23 B4면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지