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예쁘게 잘라주시‘개’

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수정 2026-10-23 00:13
입력 2026-10-23 00:13
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예쁘게 잘라주시‘개’
예쁘게 잘라주시‘개’ 반려동물 관련 산업 박람회인 ‘펫비즈코리아 2026’이 22~23일 서울 서초구 aT센터에서 열린 가운데 부대행사인 ‘제10회 펫아트 페스티벌’에서 한 참가자가 반려견 미용 시연을 펼치고 있다.
연합뉴스


반려동물 관련 산업 박람회인 ‘펫비즈코리아 2026’이 22~23일 서울 서초구 aT센터에서 열린 가운데 부대행사인 ‘제10회 펫아트 페스티벌’에서 한 참가자가 반려견 미용 시연을 펼치고 있다.

연합뉴스
2026-10-23 B4면
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