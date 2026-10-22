경제 음식물 처리기 살피는 관람객 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/10/22/20261022500101 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-10-22 12:59 입력 2026-10-22 12:59 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 22일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘2026 하반기 IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회’를 찾은 사람들이 전시장을 둘러보고 있다. 2026.10.22 도준석 전문기자 22일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘2026 하반기 IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회’를 찾은 사람들이 전시장을 둘러보고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 박람회가 개최된 장소는 어디인가? 서울 코엑스 부산 벡스코