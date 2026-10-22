“말하면 로봇이 움직인다”…페르소나AI, 美 고스트로보틱스 ‘Vision 60’ 음성명령 시연…국방 현장서 AI 기술력 입증

세줄 요약 포천 훈련장서 Vision 60 음성제어 시연 성공

전장 소음 속 안정 인식, 단독·군집 기동 입증

국방 임무용 음성 AI 적용 확대 계획 발표

이미지 확대 美 고스트로보틱스 ‘Vision 60’ / 출처: 고스트로보틱스 홈페이지 영상(캡처)

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인공지능(AI) 전문기업 페르소나에이아이(페르소나AI, 대표 유승재)는 지난 9월 16일 경기도 포천 승진훈련장에서 열린 ‘2026 국방 드론 기술전’에 참가해, 자사 음성인식 엔진을 LIG D＆A의 사족보행로봇 ‘Vision 60’에 적용하고 실제 전장 환경을 가정한 음성 기반 로봇 제어 기술 시연에 성공했다고 밝혔다.‘Vision 60’은 LIG D＆A가 인수한 미국 로봇기업 고스트로보틱스(Ghost Robotics)가 개발한 대표적인 사족보행로봇이다. 험지 등 다양한 지형 환경에서 자유롭게 이동하며 정찰·경계·보안 등 실제 군 작전 임무에 활용할 수 있는 것이 특징이다. 페르소나AI는 이번 시연을 통해 Vision 60에 자사 음성 AI 기술을 접목함으로써, 소음이 발생하는 실제 훈련 환경에서도 음성명령을 안정적으로 인식하고 로봇을 정밀하게 제어할 수 있음을 확인했다.이번 시연은 운용자가 음성으로 명령을 내리면 페르소나AI의 음성인식 엔진이 이를 실시간으로 인식하고, Vision 60이 해당 명령에 따라 즉각 기동하는 방식으로 진행됐다. 현장에서는 단독 로봇 기동뿐만 아니라 여러 대의 로봇에 동시에 명령을 전달해 움직이는 군집 기동도 함께 선보이며 음성 기반 무인체계의 실질적인 운용 가능성을 입증했다.특히 이번 시연은 실제 군 작전 환경을 고려한 훈련장에서 진행됐다는 점에서 의미가 있다. 차량과 각종 장비 등이 운용되는 전장 환경의 소음 속에서도 페르소나AI의 음성인식 엔진이 운용자의 명령을 안정적으로 인식하면서, 음성 AI를 활용한 로봇 제어 기술의 국방 분야 적용 가능성을 입증했다.특히 이번 시연에서 주목할 부분은 실제 훈련장에서 발생하는 전장 소음과 다양한 환경적 제약 속에서도 음성명령을 안정적으로 인식했다는 점이다. 전투기·차량·드론 등 각종 장비가 운용되는 국방 현장에서는 지속적인 소음이 발생하기 때문에 운용자의 음성명령을 정확하게 인식하는 기술이 중요하다.페르소나AI의 음성인식 엔진은 네트워크 연결 없이 단말에서 직접 음성을 처리하는 온디바이스 음성인식 기술을 기반으로 한다. 네트워크 환경이 제한된 전장에서도 음성명령을 처리할 수 있으며, 다양한 소음 환경에서도 운용자의 음성을 안정적으로 인식할 수 있도록 설계됐다. 또한 등록된 운용자의 음성을 선별적으로 인식할 수 있어 다수 인원이 함께 활동하는 작전 환경에서도 활용할 수 있다.이번 시연은 단순한 음성인식 성능 검증을 넘어 AI 음성기술을 로봇의 운용 인터페이스로 연결했다는 점에서 의미가 있다. 운용자가 별도의 조작 장치 없이 음성으로 로봇에 기동이나 임무를 지시할 수 있어 정찰·경계·근접경호 등 다양한 국방 임무에서 사람과 로봇 간의 직관적인 상호작용이 가능해질 것으로 기대된다.이날 ‘2026 국방 드론 기술전’에서는 Vision 60의 근접 경호 시나리오를 비롯해 군집드론, 무인기, AI 기반 자율비행체 등 다양한 유·무인 복합체계 기술이 선보였다. 군집드론의 자율비행과 타격, 무인기의 이착륙, AI 기반 군집 전술기동 등 미래전 환경을 고려한 기술 시연이 이어졌다.페르소나AI는 이번 Vision 60 시연을 계기로 음성 AI 기술의 국방 분야 적용 범위를 확대할 계획이다. 정찰·경계·근접경호 등 다양한 임무에 음성 기반 AI를 접목하고, 향후에는 음성으로 임무를 지시하면 AI가 명령을 이해해 로봇과 무인체계의 작업을 수행하는 AI 에이전트 기반 로봇 운용 기술로 확장해 나간다는 방침이다.한편 페르소나AI는 음성인식 엔진 ‘SONA STT’를 비롯해 AI 회의록 솔루션 ‘SONA Note’, AI 콜봇 ‘SONA Callbot’ 등 음성 AI 기술을 기반으로 다양한 산업 분야의 AI 솔루션을 개발·공급하고 있다.양승현 리포터