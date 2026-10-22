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세계병원대회서 다빈치 수술로봇 시연

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-10-22 00:48
입력 2026-10-22 00:48
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세계병원대회서 다빈치 수술로봇 시연
세계병원대회서 다빈치 수술로봇 시연 21일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 제49차 국제병원연맹 세계병원대회에서 다빈치 수술 로봇의 복강경 수술 시연이 이뤄지고 있다. 의사가 직접 집도하지 않고 로봇 팔을 원격 제어하는 방식으로 진행된다.
도준석 전문기자


21일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 제49차 국제병원연맹 세계병원대회에서 다빈치 수술 로봇의 복강경 수술 시연이 이뤄지고 있다. 의사가 직접 집도하지 않고 로봇 팔을 원격 제어하는 방식으로 진행된다.

도준석 전문기자
2026-10-22 B3면
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