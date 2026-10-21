경제 스타벅스, 겨울 감성 담은 ‘크리스마스 시즌’ 돌입 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/10/21/20261021500260 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-10-21 17:03 입력 2026-10-21 17:03 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 21일 서울 중구 스타벅스 한국프레스센터 점에서 모델들이 겨울 무드를 담은 크리스마스 시즌 음료·푸드를 선보이고 있다. 2026.10.21 도준석 전문기자 21일 서울 중구 스타벅스 한국프레스센터 점에서 모델들이 겨울 무드를 담은 크리스마스 시즌 음료·푸드를 선보이고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 스타벅스가 출시한 신제품 카테고리는? 음료·푸드 의류·잡화